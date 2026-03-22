O Palmeiras não tomou conhecimento do Vitória e venceu por 6 a 0 na manhã deste domingo (22), no retorno das Palestrinas ao Allianz Parque. Os gols foram marcados por Tainá Maranhão, Espinales, Bia Zaneratto, Gláucia e Carla Tays.

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O resultado isola o Verdão na liderança do Brasileirão Feminino, com 12 pontos nas quatro primeiras rodadas. O próximo desafio será contra o São Paulo, em Cotia, em 27 de março.

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Como foi Palmeiras e Vitória

Mesmo com equipe mista, o Palmeiras teve uma atuação de almanaque diante das Leoas da Barra. Nomes como Kate Tapia, Pati Maldaner e Ingryd iniciaram no banco, enquanto Fê Palermo e Brena foram poupadas. A lateral se recupera de um quadro de pneumotórax.

Desde o apito inicial, o Verdão mostrou que não estava para brincadeira, pressionando alto, dominando a posse e empilhando chances até construir uma goleada antes mesmo do intervalo.

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O primeiro golpe veio cedo, com Tainá Maranhão, que aproveitou assistência açucarada de Gláucia e soltou uma pancada de primeira, sem dar qualquer chance para a goleira adversária. O domínio seguiu intenso, com o Palmeiras martelando em sequência até chegar ao segundo, ampliado por Espinales após cruzamento preciso pela direita.

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Espinales comemora gol pelas Palestrinas. (Foto: @froesfoto)

A pressão virou massacre quando Bia Zaneratto, a Imperatriz, resolveu brilhar: drible curto na marcação dentro da área e finalização de canhota para anotar um golaço. Pouco depois, ela mesma virou garçom ao servir Gláucia, que não perdoou e fez o quarto. Para fechar o primeiro tempo com chave de ouro, Carla Tays apareceu como elemento surpresa em cobrança de escanteio e testou firme para o fundo das redes, decretando o 5 a 0 ainda antes do intervalo.

Mesmo com a vantagem elástica, o Palmeiras voltou para o segundo tempo mantendo o ritmo e quase ampliou logo no primeiro lance, novamente com Carla Tays levando perigo pelo alto. Voltando aos gramados um ano e seis meses após lesão, Victória Liss fechou a conta aos 44 do segundo tempo e foi às lágrimas no Allianz.

FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS 6 X 0 VITÓRIA

Brasileirão Feminino – 4ª rodada Data: domingo, 22 de março Horário: 11h (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Público: 4.244 torcedores Renda: R$ 73.450 Gols: Tainá Maranhão, Espinales, Bia Zaneratto, Gláucia, Carla Tays e Victória Liss

PALMEIRAS: Ravena; Ana Guzmán, Carla Tays, Isadora Amaral e Emily (Guima); Lorena Benítez (Duda Basílio), Duda Santos (Ana Júlia) e Espinales; Bia Zaneratto (Victória Liss), Gláucia e Tainá Maranhão (Greicy Landazury). Técnica: Rosana Augusto.

VITÓRIA: Lorrana; Larisse, Duda e Monik (Liriel); Kamila, Dymenor (Lanny), Vik Moura (Raiani) e Bárbara; Katy Costa (Milena Bispo), Milena Monteiro (Karol Lins) e Joicy Garcez. Técnico: Marcos Carvalho.