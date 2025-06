O Fluminense recebe o Grêmio nesta sexta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), em jogo de abertura da 13ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola no Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ), e tem transmissão do Sportv (canal fechado) e retransmissão do Globoplay.

O duelo ocorre em um momento delicado para as duas equipes. O Flu está na 11ª colocação na tabela, com 14 pontos em 12 partidas.

O Grêmio, por sua vez, está uma posição acima, com 15 pontos. O Bragantino, última equipe da zona de classificação, tem 16 pontos, ou seja, os dois times têm chance de chegar à zona de classicação nesta rodada. O jogo terá portões abertos, ou seja, não será necessário adquirir ingressos para a partida.

O Tricolor das Laranjeiras faz campanha instável na competição. São três vitórias, cinco empates e quatro derrotas até o momento, com empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino na última rodada.

As Mosqueteiras, por sua vez, fazem campanha semelhante, com três vitórias, seis empates e três derrotas. A treinadora Thaissan Passos foi demitida no início de junho e desde então a equipe tem sido comandada pela auxiliar técnica Gisele Ramos.

Confira as informações do clássico entre Fluminense x Grêmio feminino

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GRÊMIO - 13ª RODADA DO PAULISTÃO

🏆 Brasileirão Feminino (13ª rodada)

📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de junho, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Moça Bonita, em Bangu (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Globoplay

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico Hoffmann):

Claudia, Nath Rodrigues, Gislaine, Yasmin, Karine, Xerife, Kamilla, Raquel, Verônica, Lelê e Lurdinha.

GRÊMIO (Técnica Gisele Ramos):

Letícia Rodrigues, Mônica Ramos, Tayla, Karol Arcanjo, Dani Barão, Camila Pini, Montoya, Raissa Bahia, Shashá, Gisele e Giovaninha.