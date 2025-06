Palmeiras e São Paulo fazem clássico paulista nesta quarta-feira (4), às 19h (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Paulistão feminino 2025. O jogo será na Arena Barueri, casa alviverde, e conta com transmissão do canal oficial do Paulistão no Youtube.

As palestrinas vêm de uma derrota diante do Cruzeiro, por 1 a 0, e um empate por 2 a 2 com o Inter, ambos pelo Brasileirão feminino. No estadual, estão na vice-liderança, com seis pontos em dois jogos. A equipe venceu o Realidade Jovem na estreia, por 1 a 0, e a Ferroviária pelo mesmo placar.

Amanda Gutierres é referência no ataque do Palmeiras e artilheira da equipe. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O São Paulo, por sua vez, está na quarta colocação do Paulistão. O time estreou perdendo para o Santos por 2 a 1 e venceu o Bragantino por 3 a 0 na última rodada. Na competição nacional, as tricolores estão em terceiro.

Atletas das duas equipes serviram à Seleção Brasileira. Do lado alviverde, Fe Palermo Amanda Gutierres estiveram no elenco de Arthur Elias, mas somente Palermo entrou em campo. Já entre as tricolores, Bruna Calderan, Kaká e Dudinha receberam oportunidades, sendo a jovem destaque desta data Fifa.

Foto: Divulgação/São Paulo

Confira as informações do clássico entre Palmeiras x São Paulo feminino

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO - 3ª RODADA DO PAULISTÃO

🏆 Paulistão (3ª rodada)

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho, às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

📺 Onde assistir: Canal do Paulistão (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico Lucas Piccinato):

Kate Tapia; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora, Fe Palermo; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha, Yoreli Rincon; Tainá Maranhão, Amanda Gutierres.

SÃO PAULO (Técnico Thiago Viana):

Camila; Bruna Calderan, Kaká (Anny), Day Silva e Bruna Menezes; Maressa, Serrana e Karla Alves; Isa, Crivelari e Dudinha.

