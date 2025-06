Leandra assina o primeiro contrato profissional com as Sereias da Vila

A lateral-esquerda Leandra assinou, na última quarta-feira (04), o primeiro contrato profissional com o Santos. Ela chegou ao time da Baixada Santista em março deste ano e, agora, o vínculo é válido até o fim de 2027.

Contratada depois de ser artilheira e melhor jogadora da Copinha do ano passado, a defensora se destacou rapidamente nos treinos com as categorias de base e conquistou espaço na equipe profissional do técnico Caio Couto.

Leandra chegou ao Santos nesta temporada e já assinou o primeiro contrato profissional com o clube. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Formada na base do Fluminense, Leandra chegou a fazer sua estreia profissional pela equipe carioca, mas comemorou a oportunidade de assinar seu primeiro contrato no Santos. Na atual temporada, ela participou de quatro dos sete jogos das Sereias da Vila até o momento.

-Já é a realização de um sonho poder assinar meu primeiro contrato profissional e melhor ainda por ser aqui no Santos. Estou muito feliz e motivada para defender este manto por um longo período - declarou a atleta de 20 anos.

Quem é Leandra?

A lateral-esquerda tem 20 anos e jogava pelo Fluminense. No ano passado, foi campeã, artilheira e melhor jogadora da Copinha. O contrato com o Santos tinha validade até o fim deste ano, mas, agora, é válido até o fim de 2027.

O Fluminense conquistou o título inédito da Copinha Feminina em dezembro do ano passado, após vencer o Internacional nos pênaltis por 5 a 3, e a lateral Leandra foi o destaque das Meninas de Xerém. Além de se destacar no ataque, Leandra também foi uma das responsáveis pela melhor defesa da competição, com apenas três gols sofridos em seis partidas. Ela somou quatro gols e uma assistência em nove jogos na Copinha.