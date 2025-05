Ficha do jogo FLU FLA 11ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Sexta-feira, 16 de maio, às 21h (horário de Brasília) Local Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ) Árbitro Rejane Caetano da Silva (RJ) Assistentes Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ) Onde assistir

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola no Moça Bonita, em Bangu, e conta com transmissão do Sportv e retransmissão Globoplay.

continua após a publicidade

O Tricolor das Laranjeiras não vive boa fase na competição, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe está fora da zona de classificação, na décima colocação, com 13 pontos em dez jogos.

Caso vença o clássico contra o Flamengo, pode chegar até a quinta colocação, a depender de outros resultados.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

(Foto: Paula Reis / Flamengo)

O Flamengo, por outro lado, cresceu dentro da competição e tem três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas. Sob comando de Cristiane e Gláucia, as rubro-negras buscam subir na tabela e podem chegar até a terceira colocação nesta rodada.

continua após a publicidade

Fora da vitória contra o Real Brasília, a lateral-esquerda Jucinara, com desconforto muscular, é dúvida para a partida. Chai deve ser mantida no time titular.

Em treze duelos entre Flamengo e Fluminense, as Meninas da Gávea levaram a melhor: são 14 vitórias contra duas do Flu, além de quatro empates.

continua após a publicidade

➡️Cristiane faz 40 em grande fase e comanda ataque do Flamengo

FLUMINENSE X FLAMENGO

11ª RODADA DO HEXAGONAL FINAL DO SUL-AMERICANO FEMININO

📆 Data e horário: sexta, 16 de maio, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado), com retransmissão Globoplay (para assinantes)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Claudia; Branco, Gislaine, Yasmin e Cotrim; Karina, Lurdinha e Paloma; Torre, Raquel e Santos.

FLAMENGO: Vivi; Monalisa, Nubia, Agustina e Chai; Ferreira, Djeni e Fernandinha; Fernandes, Gláucia e Cristiane.