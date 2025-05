Fluminense e Ferroviária empataram por 1 a 1 na tarde desta quinta-feira (1º), pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino 2025, no Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ). O resultado manteve o time carioca no G-8 e devolveu a liderança à equipe paulista.

O Flu abriu o placar com Isabela e Cris deixou tudo igual para as paulistas, com belo gol.

Situação no Brasileirão Feminino

As Guerreiras Grenás voltaram à liderança do Brasileirão Feminino, com 20 pontos, a mesma pontuação do Cruzeiro. O time tem melhor saldo de gols, com 12, enquanto as vice-líderes têm 11.

O Fluminense, por sua vez, segue na sétima posição do campeonato, com 12 pontos. Até o momento, a equipe está na zona de classificação para o mata-mata.

Como foi o jogo

As donas da casa começaram impondo ritmo de jogo. Aos 3 minutos, Isabela aproveitou cruzamento de Claudinha e abriu o placar para o Flu, com cabeceio certeiro.

O Fluminense continuou em cima, dificultando a saída de bola da Ferroviária. Aos 15, as paulistas conseguem chegar ao ataque e foram letais: Darlene ajeitou para Cris, que recebeu na entrada da área e chutou no ângulo esquerdo, sem chance para a goleira adversária.

Com 1 a 1 no placar, a Ferroviária cresceu na partida. Aos 30, Jéssica de Lima foi obrigada a fazer a primeira substituição, após Tatá sentir lesão. Paloma entrou na partida.

Aos 36, as Guerreiras Grenás chegam novamente, desta vez de voleio, mas Cláudia defendeu. O primeiro tempo terminou com domínio do time de Araraquara, com posse de bola na casa dos 65%.

O Fluminense de Hoffmann não se encontrou. Os primeiros minutos foram, novamente, da Ferroviária, que não conseguiu sair na frente.

Aos 11, Darlene infiltra e sai cara a cara com a goleira tricolor, mas atrasou na definição e a zaga do Dlu se recuperou. Um minuto depois, Millene finalizou dentro das áreas, mas a bola ficou nas mãos de Cláudia.

Com 21 minutos de bola rolando, Julia Beatriz entrou na partida, repetindo a estratégia da vitória diante do Palmeiras, mas não conseguiu repetir a atuação decisiva.

O Flu investiu em bolas paradas, como escanteios e faltas, mas não conseguiu chegar com perigo. A Ferroviária, por outro lado, não conseguiu converter volume em chances claras.

Próximos jogos de Fluminense e Ferroviária

O Fluminense volta a campo no domingo (4), contra o Atlético-MG, no Gregorão, às 15h. A Ferroviária, por sua vez, joga no mesmo dia, às 11h (horário de Brasília), contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa.

Fluminense

América Mineiro x Fluminense (9ª rodada) — 04/05, às 15h

São Paulo x Fluminense (10ª rodada) — 09/05, às 21h

Fluminense x Flamengo (11ª rodada) — 16/05, às 21h

Ferroviária