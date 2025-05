O Ceará Sporting Club começou com o pé direito a caminhada no Brasileirão Feminino A3 2025. Jogando em casa, no CT Cidade Vozão, a equipe goleou o IAPE-MA por 5 a 0, no último sábado (26/04), pela 1ª rodada do Grupo A6. O resultado confirmou o favoritismo das Meninas do Vozão, que buscam o acesso de volta à Série A2, divisão que conquistaram em 2022.

Ceará quer retomar protagonismo no futebol feminino

O Ceará aposta na continuidade do trabalho do técnico Erivelton Viana, remanescente da campanha vitoriosa de 2022. Em entrevista ao Lance!, ele destaca o compromisso com o desempenho em campo e o respeito às adversárias.

— O Ceará é um time grande. O favoritismo existe fora de campo, mas dentro são onze contra onze. Procuramos mostrar às atletas que tudo se resolve com trabalho — afirma o treinador.

Apesar do acesso à elite em 2022, o clube foi rebaixado em 2023 e chegou a anunciar a descontinuidade do futebol feminino em 2024. A decisão, porém, foi revertida, e o clube manteve as atividades do time principal e das categorias de base (sub-14, 15, 16 e 17), com participação em torneios regionais e estaduais.

— A melhor maneira de demonstrarmos o favoritismo é competindo, buscando as vitórias desde o início. O Ceará, quando disputa uma competição, entra para buscar o objetivo, mas sabemos que tudo é resolvido no dia a dia, com muito trabalho. Não tem fórmula mágica. — completa Erivelton.

Atual campeão cearense, o elenco alvinegro conta com nomes experientes como a lateral-direita Cosma e as atacantes Dri e Jady, além de jovens talentos como as meio-campistas Dudinha (ex-América-MG) e Bruna Moana, revelada na base do clube e com passagem pelo Fortaleza. Os primeiros gols alvinegros nesta edição do Brasileirão Feminino foram marcados por Jojo, Jady, Dri, Ale e Dudinha.

Mudanças na Série A3

A edição 2025 do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 traz uma nova fórmula de disputa: os clubes se enfrentam em turno único dentro dos grupos, com três jogos garantidos. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam ao mata-mata.

— Esse novo formato traz mais tranquilidade. Antes, era eliminatório. Agora, temos três jogos para tentar a classificação. Isso amadurece o trabalho — avalia o treinador do Ceará.

O Ceará está no Grupo A6 da competição, o mesmo de Atlético-PI, União-RN e IAPE (MA). A equipe volta a campo neste sábado (03/05), às 16h (horário de Brasília), no Albertão, em Teresina, no Piauí. O jogo conta com transmissão da TV do Atlético Piauiense no Youtube.

Próximos jogos do Ceará no Brasileirão Feminino A3