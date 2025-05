O Flamengo recebe o Internacional nesta quinta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola na Gávea, no Rio de Janeiro, e tem transmissão do Sportv2 (canal fechado) e do Globoplay (streaming).

As rubro-negras não perdem desde a chegada de Rosana Augusto, no final de abril. O Flamengo está na sexta colocação, com 20 pontos, e podem chegar ao quarto lugar em caso de vitória.

A campanha do Flamengo até aqui é de seis vitórias, dois empates e três derrotas, com aproveitamento de 60%. A atacante Cristiane é o destaque das Meninas da Gávea, com oito gols.

Cristiane marcou o primeiro gol do Flamengo diante do Fluminense. (Foto: Flamengo/Divulgação)

O Internacional, por outro lado, ainda busca espaço na zona de classificação, com onze pontos em onze partidas. São duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas até o momento. As Coloradas vêm de empate por 2 a 2 com o Palmeiras.

As Coloradas tem duas atletas lesionadas: Myka, com torção de tornozelo, e Julieta, com desconforto muscular. Elas passam por tratamento na fisioterapia e são dúvidas para a partida.

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL - BRASILEIRÃO FEMININO 12ª RODADA

📆 Data e horário: Quinta-feira, 22 de maio, às 15h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio da Gávea, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv2 (TV fechada), com retransmissão do Globoplay (streaming), para assinantes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina, Chei, Djeni, Ju Ferreira, Glaucia, Fernanda, Mariana e Cristiane.

ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL: Mayara; Capelinha, Fefa Lacosta, Bruna Benites, Eskerdinha, Jordana, Marzia, Rafa Mineira, Katrine, Belén Aquino e Clara Guell.