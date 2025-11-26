AeroFla ao vivo: siga movimentação dos torcedores do Flamengo

O Flamengo viaja nesta quinta-feira (26) para Lima, no Peru, onde disputará a final da Libertadores com o Palmeiras. Os ônibus da delegação rubro-negra chegarão ao Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta das 15h, e o embarque acontece duas horas depois. Para demonstrar apoio ao time, os torcedores organizam o tradicional "AeroFla", começando a mobilização no Ninho do Urubu.

Com repórteres in loco nos diferentes pontos da festa rubro-negra, o Lance! atualiza informações em tempo real abaixo.

13:10 - Segundo apurado pelo Lance!, PM entende que situação na Linha Amarela já está controlada. Planejamento, então, está mantido.

13:00 - Torcedores do Flamengo conversam com o Lance! no Ninho do Urubu.

12:50 - Ao "RJTV", da "TV Globo", o Coronel Sandro Aguiar, comandante do Bepe, disse que o planejamento inicial para o transporte do Flamengo está mantido, pelo menos por enquanto. Serão 340 policiais militares acompanhando o percurso dos ônibus e a movimentação dos torcedores.

12:40 - Uma ocorrência policial na Linha Amarela, com troca de tiros, preocupa o Flamengo. Clube pode atrasar a saída do Ninho do Urubu para o aeroporto.

12:30 - Por enquanto, são apenas cerca de 40 rubro-negros no Ninho do Urubu, que conta com policiamento reforçado. Torcedores emblemáticos, como o sósia de Jorge Jesus, marcam presença.

12:20 - Primeiros torcedores rubro-negros chegam ao Ninho do Urubu para apoiar o time. De lá, sairão os ônibus rumo ao aeroporto, onde acontece o evento oficialmente.

11:30 - Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa planejamento especial na capital fluminense para o AeroFla.

Mais informações

Parte da torcida rubro-negra começa a mobilização no Ninho do Urubu, de onde sairão os ônibus, no início da tarde. Depois, se encontrarão no Terminal BRT Aroldo Melodia, na Cidade Universitária, para andarem até o Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional — por lá, a estimativa da Prefeitura é de 10 mil presentes. A partir das 14h, a Ponte Velha do Galeão será fechada para deslocamento.

Vale ressaltar que o Terminal Aroldo Melodia será o único ponto oficial de concentração. A Prefeitura e o Flamengo orientam que a torcida não permaneça nas proximidades do Ninho do Urubu ou ao longo do trajeto.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), foi montado um planejamento de segurança e redução de impactos no trânsito com apoio de órgãos municipais, estaduais e federais, concessionárias de serviços públicos, a RioGaleão e o Clube de Regatas do Flamengo. Para isso, pontos estratégicos terão mobilização reforçada, vias serão interditadas e ocorrerão desvios e mudanças no transporte público.

Flamengo na final da Libertadores

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Os gigantes brasileiros batalham para ver quem será o primeiro tetracampeão continental do país. O jogo também é reedição da final de 2021, vencida pelo Alviverde.