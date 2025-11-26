Torcedores do Flamengo repercutem atitude do Palmeiras: 'Gostei demais'

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras está cada vez mais perto. No próximo sábado (29), às 18h (Brasília), os gigantes entrarão em campo para decidir quem será o grande campeão. Uma atitude do Verdão antes da bola rolar repercutiu muito entre os rubro-negros.

continua após a publicidade

Depois de mais um resultado ruim no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras resolveu virar a chave para a final contra o Flamengo. No perfil do X, o Verdão publicou uma arte com os principais jogadores das duas equipes e uma frase motivacional.

➡️Maestro Júnior não perdoa jogador do Flamengo contra o Atlético: 'Dificilmente'

- Chave virada e foco total na decisão continental! Avanti! - publicou o Verdão.

Nas redes sociais, o que chamou atenção foi o fato do Palmeiras ter colocado jogadores do Flamengo na arte. Normalmente, os clubes utilizam apenas jogadores do próprio plantel nas ilustrações. A atitude do Verdão repercutiu demais entre os torcedores rubro-negros. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Jornalista peruano detalha clima e bastidores da capital que recebe Palmeiras x Flamengo

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 29 de novembro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja repercussão da postagem

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.

continua após a publicidade

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 75 pontos, contra 70 do Palmeiras. Ambos têm três partidas a jogar; nenhuma até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.