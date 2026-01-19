A FIFA Series 2026 já tem formato e participantes definidos e reunirá seleções classificadas para a Copa do Mundo deste ano. O torneio será disputado nas janelas internacionais de março e abril, com nove grupos distribuídos por oito países-sede.

Ao todo, 48 seleções participarão da FIFA Series, sendo 36 no masculino e 12 no feminino, distribuídas em grupos de quatro equipes. As partidas acontecerão nos seguintes países: Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão, com seis confederações da FIFA.

Seleções classificadas para a Copa disputarão torneio

Entre os destaques da edição masculina estão Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão, seleções que já garantiram vaga na Copa do Mundo da FIFA 2026.

A diversidade também é um dos pilares do formato. No masculino, a competição reúne seleções bem posicionadas no ranking da FIFA, como a Austrália, ao lado de países em processo de consolidação no cenário internacional, como as Ilhas Virgens Americanas.

Os grupos masculinos terão confrontos variados, como Austrália enfrentando Camarões, China e Curaçao, a Nova Zelândia medindo forças com Chile, Finlândia e Cabo Verde, além do Uzbequistão encarando Gabão, Trinidad e Tobago e Venezuela.

Curaçao vai para a primeira disputa de Copa do Mundo em 2026 (Divulgação/Fifa)

Grupos da Fifa Series 2026

Indonésia (AFC)

Bulgária

Indonésia (sede)

Ilhas Salomão

São Cristóvão e Névis

Ruanda (CAF) – Grupo A

Estônia

Granada

Quênia

Ruanda (sede)

Ruanda (CAF) – Grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macau

Tanzânia

Porto Rico (Concacaf)

Samoa Americana

Guam

Porto Rico (sede)

Ilhas Virgens Americanas

Uzbequistão (AFC)

Gabão

Trinidad e Tobago

Uzbequistão (sede)

Venezuela

Azerbaijão (UEFA)

Azerbaijão (sede)

Omã

Serra Leoa

Santa Lúcia

Austrália (AFC)

Austrália (sede)

Camarões

China

Curaçao

Nova Zelândia (OFC)

Cabo Verde

Chile

Finlândia

Nova Zelândia (sede)

Cazaquistão (UEFA)