Futebol Internacional

Com seleções da Copa do Mundo 2026, FIFA Series será entre março e abril; veja participantes

Competição reúne 36 equipes de diferentes continentes

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/01/2026
07:17
Atualizado há 9 minutos
Seleção da Austrália participa da Fifa Series 2026. (Foto: Seleção Australiana/Divulgação)
Seleção da Austrália participa da Fifa Series 2026. (Foto: Seleção Australiana/Divulgação)
A FIFA Series 2026 já tem formato e participantes definidos e reunirá seleções classificadas para a Copa do Mundo deste ano. O torneio será disputado nas janelas internacionais de março e abril, com nove grupos distribuídos por oito países-sede.

Ao todo, 48 seleções participarão da FIFA Series, sendo 36 no masculino e 12 no feminino, distribuídas em grupos de quatro equipes. As partidas acontecerão nos seguintes países: Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão, com seis confederações da FIFA.

Seleções classificadas para a Copa disputarão torneio

Entre os destaques da edição masculina estão Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão, seleções que já garantiram vaga na Copa do Mundo da FIFA 2026.

A diversidade também é um dos pilares do formato. No masculino, a competição reúne seleções bem posicionadas no ranking da FIFA, como a Austrália, ao lado de países em processo de consolidação no cenário internacional, como as Ilhas Virgens Americanas.

Os grupos masculinos terão confrontos variados, como Austrália enfrentando Camarões, China e Curaçao, a Nova Zelândia medindo forças com Chile, Finlândia e Cabo Verde, além do Uzbequistão encarando Gabão, Trinidad e Tobago e Venezuela.

Curaçao vai para a primeira disputa de Copa do Mundo em 2026
Curaçao vai para a primeira disputa de Copa do Mundo em 2026 (Divulgação/Fifa)

Grupos da Fifa Series 2026

Indonésia (AFC)

  • Bulgária
  • Indonésia (sede)
  • Ilhas Salomão
  • São Cristóvão e Névis

Ruanda (CAF) – Grupo A

  • Estônia
  • Granada
  • Quênia
  • Ruanda (sede)

Ruanda (CAF) – Grupo B

  • Aruba
  • Liechtenstein
  • Macau
  • Tanzânia

Porto Rico (Concacaf)

  • Samoa Americana
  • Guam
  • Porto Rico (sede)
  • Ilhas Virgens Americanas

Uzbequistão (AFC)

  • Gabão
  • Trinidad e Tobago
  • Uzbequistão (sede)
  • Venezuela

Azerbaijão (UEFA)

  • Azerbaijão (sede)
  • Omã
  • Serra Leoa
  • Santa Lúcia

Austrália (AFC)

  • Austrália (sede)
  • Camarões
  • China
  • Curaçao

Nova Zelândia (OFC)

  • Cabo Verde
  • Chile
  • Finlândia
  • Nova Zelândia (sede)

Cazaquistão (UEFA)

  • Comores
  • Cazaquistão (sede)
  • Kuwait
  • Namíbia

