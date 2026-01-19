Com seleções da Copa do Mundo 2026, FIFA Series será entre março e abril; veja participantes
Competição reúne 36 equipes de diferentes continentes
A FIFA Series 2026 já tem formato e participantes definidos e reunirá seleções classificadas para a Copa do Mundo deste ano. O torneio será disputado nas janelas internacionais de março e abril, com nove grupos distribuídos por oito países-sede.
Ao todo, 48 seleções participarão da FIFA Series, sendo 36 no masculino e 12 no feminino, distribuídas em grupos de quatro equipes. As partidas acontecerão nos seguintes países: Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão, com seis confederações da FIFA.
Seleções classificadas para a Copa disputarão torneio
Entre os destaques da edição masculina estão Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão, seleções que já garantiram vaga na Copa do Mundo da FIFA 2026.
A diversidade também é um dos pilares do formato. No masculino, a competição reúne seleções bem posicionadas no ranking da FIFA, como a Austrália, ao lado de países em processo de consolidação no cenário internacional, como as Ilhas Virgens Americanas.
Os grupos masculinos terão confrontos variados, como Austrália enfrentando Camarões, China e Curaçao, a Nova Zelândia medindo forças com Chile, Finlândia e Cabo Verde, além do Uzbequistão encarando Gabão, Trinidad e Tobago e Venezuela.
Grupos da Fifa Series 2026
Indonésia (AFC)
- Bulgária
- Indonésia (sede)
- Ilhas Salomão
- São Cristóvão e Névis
Ruanda (CAF) – Grupo A
- Estônia
- Granada
- Quênia
- Ruanda (sede)
Ruanda (CAF) – Grupo B
- Aruba
- Liechtenstein
- Macau
- Tanzânia
Porto Rico (Concacaf)
- Samoa Americana
- Guam
- Porto Rico (sede)
- Ilhas Virgens Americanas
Uzbequistão (AFC)
- Gabão
- Trinidad e Tobago
- Uzbequistão (sede)
- Venezuela
Azerbaijão (UEFA)
- Azerbaijão (sede)
- Omã
- Serra Leoa
- Santa Lúcia
Austrália (AFC)
- Austrália (sede)
- Camarões
- China
- Curaçao
Nova Zelândia (OFC)
- Cabo Verde
- Chile
- Finlândia
- Nova Zelândia (sede)
Cazaquistão (UEFA)
- Comores
- Cazaquistão (sede)
- Kuwait
- Namíbia
