imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Ferroviária está escalada para enfrentar o Alianza Lima na Libertadores

Equipes se enfrentam pela segunda rodada

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
18:57
Luciana, da Ferroviária, em campo pela Libertadores Femenina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Luciana, da Ferroviária, em campo pela Libertadores Femenina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
As escalações de Ferroviária e Alianza Lima já estão definidas para a segunda rodada da Libertadores Feminina. A bola rola neste domingo (5), às 20h, com transmissão do Sportv, CazéTV, Canal GOAT, N Sports e Pluto TV.

As Guerreiras Grenás estão em segundo no Grupo B, que é liderado pelo Boca Juniors, com um jogo a mais. Dessa forma, uma vitória sobre o time peruano encaminha a classificação grená, restando a definição da liderança no duelo contra as argentinas na última rodada.

Para a partida, Léo Mendes escalou o time com: Luciana, Fátima Dutra, Andressa, Kati, Nicoly, Camila, Micaelly, Duda Santos, Julia Beatriz, Sissi e Vendito.

O Alianza Lima, de José Letelier, está escalado com Sanchez, Kaila Gomes, Joyce Amara, Tifani Molina, Yomira Acosta, Estefania Gonzalez, Neidy Mendoza, Rafaela Marques, Silvani Oliveira, Annaysa e Adriana Carrasco. Entre as titulares, Kaila, Joyce, Rafaela, Annaysa e Silvani são brasileiras, além de Karol Lins, que está no banco de reservas.

➡️ Conheça as brasileiras do Alianza Lima

Classificação na Libertadores

Grupo B

  1. Boca Juniors – 4 ponto | SG 2
  2. Ferroviária – 3 pontos | SG 1
  3. Alianza Lima – 1 ponto | SG 0
  4. Adiffem – 0 pontos | SG -3

Tudo sobre Ferroviária x Alianza Lima

Libertadores Feminina - 2ª rodada
📍 Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires (ARG)
📅 Data: domingo, 5 de outubro
⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
📺 Transmissão: Sportv, CazéTV, Canal GOAT, N Sports e Pluto TV.

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

FERROVIÁRIA: Luciana, Fátima Dutra, Andressa, Kati, Nicoly, Camila, Micaelly, Duda Santos, Julia Beatriz, Sissi e Vendito. Técnico: Léo Mendes

ALIANZA LIMA: Sanchez, Kaila Gomes, Joyce Amara, Tifani Molina, Yomira Acosta, Estefania Gonzalez, Neidy Mendoza, Rafaela Marques, Silvani Oliveira, Annaysa e Adriana Carrasco. Técnico: José Letelier

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

circulo com pontos dentroTudo sobre

