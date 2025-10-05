Ferroviária está escalada para enfrentar o Alianza Lima na Libertadores
Equipes se enfrentam pela segunda rodada
As escalações de Ferroviária e Alianza Lima já estão definidas para a segunda rodada da Libertadores Feminina. A bola rola neste domingo (5), às 20h, com transmissão do Sportv, CazéTV, Canal GOAT, N Sports e Pluto TV.
As Guerreiras Grenás estão em segundo no Grupo B, que é liderado pelo Boca Juniors, com um jogo a mais. Dessa forma, uma vitória sobre o time peruano encaminha a classificação grená, restando a definição da liderança no duelo contra as argentinas na última rodada.
Para a partida, Léo Mendes escalou o time com: Luciana, Fátima Dutra, Andressa, Kati, Nicoly, Camila, Micaelly, Duda Santos, Julia Beatriz, Sissi e Vendito.
O Alianza Lima, de José Letelier, está escalado com Sanchez, Kaila Gomes, Joyce Amara, Tifani Molina, Yomira Acosta, Estefania Gonzalez, Neidy Mendoza, Rafaela Marques, Silvani Oliveira, Annaysa e Adriana Carrasco. Entre as titulares, Kaila, Joyce, Rafaela, Annaysa e Silvani são brasileiras, além de Karol Lins, que está no banco de reservas.
➡️ Conheça as brasileiras do Alianza Lima
Classificação na Libertadores
Grupo B
- Boca Juniors – 4 ponto | SG 2
- Ferroviária – 3 pontos | SG 1
- Alianza Lima – 1 ponto | SG 0
- Adiffem – 0 pontos | SG -3
Tudo sobre Ferroviária x Alianza Lima
Libertadores Feminina - 2ª rodada
📍 Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires (ARG)
📅 Data: domingo, 5 de outubro
⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
📺 Transmissão: Sportv, CazéTV, Canal GOAT, N Sports e Pluto TV.
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
FERROVIÁRIA: Luciana, Fátima Dutra, Andressa, Kati, Nicoly, Camila, Micaelly, Duda Santos, Julia Beatriz, Sissi e Vendito. Técnico: Léo Mendes
ALIANZA LIMA: Sanchez, Kaila Gomes, Joyce Amara, Tifani Molina, Yomira Acosta, Estefania Gonzalez, Neidy Mendoza, Rafaela Marques, Silvani Oliveira, Annaysa e Adriana Carrasco. Técnico: José Letelier
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
