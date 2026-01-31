A atacante Anny Marabá está de volta ao Atlético-MG e tratou o retorno como a continuidade de um vínculo já construído no clube. Aos 23 anos, a jogadora destacou a identificação com o Galo e lembrou a passagem anterior como um período marcante da carreira.

— É um clube onde me sinto em casa, onde já vivi momentos especiais — afirmou Anny, ao comentar a volta a Belo Horizonte. A atacante ressaltou que o retorno não representa um recomeço do zero, mas a sequência de um trabalho iniciado anteriormente.

— Voltar ao Galo é dar continuidade a uma história que foi construída com muito trabalho e entrega — completou.

Revelada no futebol paraense, natural de Marabá (PA), Anny chega ainda mais madura após passagens por Vasco, Flamengo, Internacional e Palmeiras. Em sua última temporada pelo Atlético-MG, em 2024, somou 16 jogos e sete gols, sendo uma das referências ofensivas da equipe.

Centroavante de 1,79m, Anny se destaca pelo jogo físico e presença constante nos duelos, características que reforçam o perfil buscado pelo clube para a temporada.

— A história continua, e chego ainda mais motivada para viver novos capítulos e buscar grandes objetivos com essa camisa — disse a atacante.

Atlético-MG apresenta atacante Anny Marabá. (Foto: Dani Veiga / Atlético MG)

Os planos do Atlético-MG

Para 2026, a meta do Atlético-MG é clara: se manter competitivo na Série A1 e consolidar o retorno à elite, sem promessas irreais de títulos no curto prazo, segundo o gestor Ricardo Guedes, responsável pela pasta no clube, falou ao Lance!.

O planejamento passa pela montagem de um elenco com perfil intenso, comprometido com o projeto e capaz de competir, segundo disse o A idade não é um fator determinante, segundo a gestão, desde que a atleta corresponda às exigências físicas e táticas. A ideia é formar um grupo identificado com o clube, equilibrando mercado, renovações e evolução estrutural para sustentar o Galo de forma estável na primeira divisão.

