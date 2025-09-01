Ex-melhor do mundo anuncia aposentadoria por motivo pessoal

A atacante Lieke Martens, de 32 anos, anunciou aposentadoria nesta segunda-feira (1º), após 16 anos dedicados ao futebol profissional. Casada com o goleiro Benjamin van Leer e mãe de Lowen, de apenas seis meses, seu último clube foi o Paris Saint-Germain e ela já havia se despedido da seleção holandesa.

Lieke Martens é uma jogadora de futebol holandesa que acumula 486 partidas na carreira, com 382 como titular. Ao longo desses jogos, marcou 186 gols e forneceu 64 assistências. Os números são da plataforma Sofascore.

Carreira de Lieke Martens

Atuando principalmente como atacante ou meia-atacante, Martens jogou por clubes como SC Heerenveen, Standard Liège, Duisburg, Göteborg, Rosengård, FC Barcelona e Paris Saint-Germain.

Pela seleção dos Países Baixos, teve papel importante na conquista da Eurocopa de 2017 e na campanha do vice-campeonato da Copa do Mundo de 2019. Ela foi eleita a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA em 2017.

Anúncio da aposentadoria

Confira nota sobre aposentadoria publicada pela atleta nas redes sociais:

Quando menina, sonhava em me tornar jogadora de futebol profissional, algo que mal existia na época.

Jamais poderia imaginar até onde esse sonho me levaria.

No ano passado, me despedi da seleção e agora decidi me aposentar também do futebol de clubes. Apesar de ter recebido várias grandes oportunidades para continuar, escolhi me afastar do jogo que amo tanto e encerrar este capítulo da minha carreira.

Jogar por clubes fantásticos em toda a Europa e representar meu país 160 vezes foi uma honra incrível. Cada partida, cada momento em campo é uma memória que guardarei para sempre.

O futebol me deu experiências inesquecíveis, mas mais do que isso, me moldou na pessoa que sou hoje.

Agora, sinto que é o momento certo para tomar essa decisão. Minha maior prioridade é ser a melhor mãe que posso para Lowen e estou animada para abraçar tudo o que está por vir.

Nada disso teria sido possível sem o amor e o apoio de tantas pessoas: minha família, meus amigos, minhas companheiras de equipe, a comissão técnica que me orientou e os fãs que estiveram ao meu lado de forma incondicional. Sou profundamente grata a cada um de vocês.

O futebol sempre terá um lugar especial no meu coração e continuarei a acompanhar com orgulho o crescimento do jogo feminino e a forma como ele inspira novas gerações — assim como me inspirou.

Obrigada, de todo coração, por fazerem parte da minha jornada.