Sob comando de Tatiele Silveira, ex-meia do Internacional, o Colo-Colo lidera o Campeonato Chileno feminino e mantém invencibilidade de onze partidas.

Desde 2023 no clube, a brasileira não esconde a satisfação. Dentro de campo, são 45 vitórias em 56 partidas, com aproveitamento na casa dos 87%. O desempenho rendeu prêmios individuais, sendo duas vezes eleita melhor técnica do Campeonato Chileno Feminino nas temporadas 2023 e 2024.

Antes de chegar ao Chile, ela comandou o Porto Alegre sub-17, Grêmio, Guaíba (RS), Internacional, Ferroviária, Santos e Vasco, além da Seleção Brasileira sub-17.

Em entrevista ao Lance!, Tati analisou as diferenças entre o futebol feminino no Chile e no Brasil, e falou sobre a fase atual da carreira.

Treinadora Tatiele Silveira é a atual campeã chilena com o Colo-Colo. (Foto: reprodução)

Lance!: Como se deu essa transição do campo à comissão técnica? Sempre teve vontade de ser treinadora?

Tatiele Silveira: Inicialmente, ainda como atleta, dividia os treinos com a faculdade de Educação Física e, após a graduação, iniciei minhas especializações na área técnica buscando me aperfeiçoar como treinadora. Minha trajetória como treinadora profissional começou em 2008, quando assumi o Porto Alegre Futebol Clube. Eu sempre respirei esse ambiente que é o futebol e consegui realizar muitos sonhos. A passagem por grandes equipes, o empenho constante nos estudos, a trajetória de qualificação dentro da CBF Acaemy até a conclusão da Licença PRO foi um processo que me formou até me colocar onde eu estou hoje, sendo muito feliz no Colo-Colo.

Você está no Colo-Colo desde 2023. Como foi esse convite?

O clube havia garantido vaga na Libertadores Feminina e chegou até mim por indicacao da Lindsay, uma amiga, também treinadora. Na ocasião eles buscavam uma treinadora brasileira com experiência em Copa Libertadores e, através desse contato e motivação, iniciamos uma conversa que me trouxe até o Chile para esses grandes desafios e ambições da equipe.

Atualmente você está no Colo-Colo, mas já atuou no Brasil, inclusive conquistou o Brasileirão, com a Ferroviária, em 2019. Quais diferenças percebe entre Chile e Brasil na modalidade?

Tem algumas diferenças em estilo de jogo, metodologias, estrutura, até mesmo a forma como a cultura de cada país influencia dentro de campo, mas no geral tem também muitas semelhanças. Assim como no Brasil, o futebol feminino no Chile vem tendo um crescimento gradativo, com muito espaço para evolução, e uma das minhas missões é contribuir ao máximo neste processo.

Você tem expectativa de atuar na comissão técnica da seleção chilena? Já houve sondagem nesse sentido?

Estes temas eu sempre deixo para o meu staff e particularmente busco focar 100% no Colo-Colo e no contrato que eu tenho com a equipe. Tem sido uma experiência fantástica, de muito aprendizado e amadurecimento pessoal. Um novo idioma, uma nova cultura, pessoas diferentes. Hoje estou 100% adaptada e tenho um grande elenco à disposição, com um clube que nos dá as melhores condições para colhermos os resultados que temos plantado.

Além de você, no Colo-Colo, temos Emily Lima na coordenação da seleção peruana. Como você vê o mercado sul-americano para as treinadoras brasileiras?

É um mercado que se abre com ótimas possibilidades e acompanha o crescimento do futebol feminino na América do Sul. Vimos a representatividade sul-americana com o Brasil, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, e também um grande destaque para a Seleção Colombiana no último Mundial Feminino. Em 2027, a Copa será disputada no Brasil, então é algo que valoriza a modalidade e o produto para todos países sul-americanos. Falando por mim, minha vinda ao Colo-Colo foi uma das melhores escolhas da minha carreira e com certeza está me rendendo ótimos frutos.