Aliando esporte e transformação social, evento reúne meninas para jogar futebol em Guarulhos

Mais de 200 crianças e adolescentes serão beneficiados

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/11/2025
12:28
Instituto JB12 promove evento de futebol feminino. (Foto: Daizinha/Divulgação)
imagem cameraInstituto JB12 promove evento de futebol feminino. (Foto: Daizinha/Divulgação)
O Instituto JB12 realiza no dia 22 de novembro a 16ª edição do Joga, Garota!, no Centro Esportivo João do Pulo, em Guarulhos, com foco em futebol feminino. O evento integra o programa Football for Better Health, desenvolvido pelo Instituto Nossa Arena em parceria com a Novo Nordisk.

O Joga, Garota! tem como foco ampliar o acesso de meninas ao esporte e reforçar a importância da prática regular de atividade física. Segundo dados da OMS, 85% das adolescentes entre 11 e 17 anos não atingem o tempo mínimo de movimento diário.

Em agosto, o Instituto JB12 levou crianças e adolescentes ao jogo entre Corinthians e Palmeiras, na Fazendinha, para um jogo do Paulistão Feminino. O Lance! contou a experiência na reportagem 'Brabas em campo, apoio na arquibancada: uma manhã corinthiana na Fazendinha'. Além de aproximar o público do esporte, o projeto promove socialização e desenvolvimento humano por meio do futebol, com ações educativas.

Futebol feminino e promoção da inclusão em foco

A programação começa às 12h30 e é exclusiva para meninas de 6 a 14 anos atendidas pelo Instituto. Serão realizadas atividades esportivas, rodas de conversa, oficinas culturais e ações de cuidado corporal, todas conduzidas por mulheres. A edição contará com 60 voluntários, incluindo jovens que já participaram de projetos do JB12.

Criado em Guarulhos, o projeto já impactou mais de 2.500 meninas desde sua primeira edição. A ação deste ano tem apoio da Prefeitura de Guarulhos e de empresas como Nike, Extrusa-Pack, Unimed Guarulhos, Stabilitá e Guarupass.

Serviço

  • Evento: 16ª edição do Joga, Garota! – Onde tudo começa
  • Data: 22 de novembro de 2025
  • Local: Centro Esportivo João do Pulo – Guarulhos (SP)
  • Horário: a partir das 12h30

