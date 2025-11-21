Aliando esporte e transformação social, evento reúne meninas para jogar futebol em Guarulhos
Mais de 200 crianças e adolescentes serão beneficiados
O Instituto JB12 realiza no dia 22 de novembro a 16ª edição do Joga, Garota!, no Centro Esportivo João do Pulo, em Guarulhos, com foco em futebol feminino. O evento integra o programa Football for Better Health, desenvolvido pelo Instituto Nossa Arena em parceria com a Novo Nordisk.
O Joga, Garota! tem como foco ampliar o acesso de meninas ao esporte e reforçar a importância da prática regular de atividade física. Segundo dados da OMS, 85% das adolescentes entre 11 e 17 anos não atingem o tempo mínimo de movimento diário.
Em agosto, o Instituto JB12 levou crianças e adolescentes ao jogo entre Corinthians e Palmeiras, na Fazendinha, para um jogo do Paulistão Feminino. O Lance! contou a experiência na reportagem 'Brabas em campo, apoio na arquibancada: uma manhã corinthiana na Fazendinha'. Além de aproximar o público do esporte, o projeto promove socialização e desenvolvimento humano por meio do futebol, com ações educativas.
Futebol feminino e promoção da inclusão em foco
A programação começa às 12h30 e é exclusiva para meninas de 6 a 14 anos atendidas pelo Instituto. Serão realizadas atividades esportivas, rodas de conversa, oficinas culturais e ações de cuidado corporal, todas conduzidas por mulheres. A edição contará com 60 voluntários, incluindo jovens que já participaram de projetos do JB12.
Criado em Guarulhos, o projeto já impactou mais de 2.500 meninas desde sua primeira edição. A ação deste ano tem apoio da Prefeitura de Guarulhos e de empresas como Nike, Extrusa-Pack, Unimed Guarulhos, Stabilitá e Guarupass.
Serviço
- Evento: 16ª edição do Joga, Garota! – Onde tudo começa
- Data: 22 de novembro de 2025
- Local: Centro Esportivo João do Pulo – Guarulhos (SP)
- Horário: a partir das 12h30
