Fluminense x Flamengo: comentarista discorda de PC Oliveira ao vivo em polêmica
Para PC, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda acertou em não marcar a penalidade
O especialista PC Oliveira, da rede Globo, analisou o lance mais polêmico da rodada, envolvendo um possível pênalti de Thiago Silva em Bruno Henrique, durante a vitória do Fluminense por 2 a 1 diante do Flamengo.
Para PC Oliveira, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda acertou em não marcar a penalidade. O comentarista Mansur, que também participava do "Troca de Passes", discordou da opinião.
- Tantas vezes a gente vê um lance que o atacante está correndo, um defensor está correndo junto, há um trança pé absolutamente acidental sem que ele tente acertar o adversário. O Bruno Henrique ganha à frente, e antes que tivesse qualquer outra ação, ele toma um chute por trás. Porque às vezes o sem intenção é pênalti, e em um lance como esse, que é um chute forte, não é pênalti?! Ele pode estar protegendo a bola para ganhar um escanteio para o Flamengo, como tantos jogadores fazem - argumentou Mansur.
Qual foi o lance polêmico?
Quando o cronômetro marcava 10 minutos do 2º tempo, Bruno Henrique invadiu a área e recebeu um contato na parte de trás da perna por Thiago Silva, que se preparava para afastar a bola. Para o árbitro da partida, Davi de Oliveira Lacerda, o lance não configurou penalidade máxima.
PC Oliveira bate martelo em polêmica com BH e Thiago Silva
- O que tem que se analisar nesse tipo de jogada é: quem está indo para tentar a jogada e quem está indo para propor um contato. O Thiago Silva está virando para chutar essa bola, e o Bruno Henrique, na minha visão, em nenhum momento vai para tentar ir nessa bola. A movimentação dele é simplesmente para entrar na frente do Thiago Silva, ele esquece da bola. Se ele estivesse indo para dominar essa bola, e o Thiago Silva fosse imprudente e tocasse, tudo bem. Mas o movimento dele não é em busca da bola, é só pura e simplesmente para jogar essa perna, o Bruno Henrique vai buscar esse contato sem se preocupar com a bola. Por isso, eu entendo que não foi pênalti - disse PC, no Troca de Passes.
Como foi Fluminense x Flamengo?
O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, os gols da vitória tricolor foram de Acosta e Serna, ambos no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Jorginho, de pênalti, diminuiu.
