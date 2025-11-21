Nesta sexta-feira (21), a taça do Carioca Feminino irá para as mãos de Flamengo ou Fluminense, que jogam às 21h, no Luso Brasileiro. Esta é a quarta vez desde 2019 que o clássico acontece na decisão estadual, quando se enfrentaram pela primeira vez.

Em seis anos, os elencos mudaram, acompanhando a evolução da modalidade e os novos caminhos traçados para os projetos. Hoje no Centro de Futebol do Zico (CFZ), há seis anos o Rubro-Negro possuia parceria com a Marinha e treinava no Cefan, que será a casa do Flu a partir de 2026. O Tricolor, por sua vez, se dividia entre os campos do CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e o do Tigres, também na região.

Desde então, a rivalidade se acirrou e os rivais vivem a fase mais equilibrada do confronto, mesmo o Flamengo tendo ampla vantagem no retrospecto. O Lance! relembra os elencos de 2019 e o momento que os times passavam quando disputaram sua primeira decisão.

O Carioca de 2019

O Carioca de 2019 marcou a retomada oficial do campeonato e contou, pela primeira vez, com a participação dos quatro grandes do Rio: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. O Rubro-Negro já possuia time de futebol feminino desde 2015 por conta da parceria com a Marinha, que foi encerrada em 2024. Para os outros três, a temporada foi o ponta pé para a estruturação dos projetos após a obrigatoriedade.

Aquela edição tinha um formato diferente, com 29 times distribuídos em cinco grupos (um com quatro componentes). Os dois primeiros se classificavam para a fase seguinte, formando três grupos de quatro equipes, passando os três líderes e o melhor segundo para compor a semifinal.

De um lado, o Fluminense derrotou o Vasco em dois jogos, vencendo por 3 a 2 e depois empatando em 1 a 1. Do outro, o Flamengo despachou o Botafogo com uma grande virada: depois de perder por 4 a 1 na ida, venceu por 7 a 2 na volta.

Na final que marcou o primeiro capítulo dos Fla-Flus decisivos do Carioca, as Meninas da Gávea foram campeãs ao vencer por 1 a 0, com gol de Raiza, e depois por 3 a 1, com gols Ana Carla, Larissa e Gaby Soares. Rivena foi a autora do tento tricolor.

Time do Flamengo, campeão Carioca de 2019 (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Elencos de Flamengo e Fluminense

Flamengo

O elenco Rubro-Negro de 2019 contava com peças conhecidas do futebol feminino nacional. A zagueira Andressa, hoje na Ferroviária, as laterais Fê Palermo, do Palmeiras, e Bia Menezes, do São Paulo, e as atacantes Gaby Soares, do Cruzeiro, e Laryh, do Santos, são algumas das integrantes do time que conquistou o título. Além delas, a lateral Sorriso e a meia Camila Cristina (Xerife), hoje no Fluminense, também faziam parte do grupo comandado por Ricardo Abrantes, que era auxiliado por Celso Silva, atual treinador do Flamengo.

Escalação do Flamengo e onde jogam hoje: Kaká (Ramat HaSharon-ISR), Raquelzinha (Avaí Kindermann), Andressa (Ferroviária), Karen (aposentada), Fê Palermo (Palmeiras), Bia Menezes (São Paulo), Gaby Soares (Cruzeiro), Ana Carla (Bragantino), Rafa Barros (Minas Brasília), Raiza (Macabi Kiryat Gat-ISR), Larissa Cruz (Santos).

Fluminense

A realidade do Fluminense era diferente, pois iniciava sua primeira temporada com um time de futebol feminino. Mesmo assim, algumas jogadoras da equipe ficaram marcadas: a atacante Ariel Godoy, que está no Corinthians, foi uma das artilheiras do Flu na competição junto com Rivena, hoje no Operário. Mas a peça principal do elenco era Kelly, que chegou para somar com qualidade técnica e experiência por suas passagens pela Seleção Brasileira. Hoje, a ex-camisa 10 é auxiliar técnica do Vasco Feminino. Quem comandava as Guerreiras era Thaissan Passos, que depois passou por Corinthians e Grêmio.

Escalação do Fluminense e onde jogam hoje: Luana Liberato (aposentada); Roberta (aposentada), Andressa Cunha (Cresspom-DF), Dani Serrão (aposentada), Andresa Ferreira (Taubaté-SP), Larissa Nepomuceno (3B da Amazônia), Thayná Marins (Hapoel Tel-Aviv-ISR), Kelly (aposentada), Rivena (Operário-MT), Ariel Godoy (Corinthians), Marcelly (Ação-MT).

Kelly em campo pelo Fluminense no Carioca Feminino de 2019 (Foto: Laís Patrício/FFC)

Artilharia do Carioca de 2019

As artilheiras do campeonato foram duas jogadoras do Flamengo: Flavia Giovana e Sahmia Simão, com 25 e 24 bolas na rede, respectivamente. Do lado do Fluminense, Dani Batista e Ariel foram as artilheiras, com 13 e 12 gols.

Artilheiras do Flamengo:

1 . Flavia Giovana - 25 gols 2 . Sahmia Simão - 24 gols 3 . Raiza Silva - 18 gols 4 . Rafa Barros - 15 gols 5 . Aryane - 14 gols

Artilheiras do Fluminense:

1 . Dani Batista - 13 gols 2 . Ariel Godoy - 12 gols 3 . Rivena - 11 gols 4 . Natasha - 8 gols 5 . Gabriela Cruz - 7 gols