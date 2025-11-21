menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Cena de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, viraliza: 'Imagem do feriado'

Palmeiras vence Ferroviária e é campeão da Copa do Brasil Feminina 2025

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
09:11
Atualizado há 1 minutos
Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues
imagem cameraLeila Pereira é presidente do Palmeiras desde 2021 (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, esteve presente na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), para acompanhar a final da Copa do Brasil Feminina contra a Ferroviária. Na comemoração do título alviverde, a dirigente viralizou se divertindo com a equipe, vestida de "oncinha".

Palmeiras conquista Copa do Brasil Feminina 2025

Palmeiras venceu a Ferroviária por 4 a 2 na tarde desta quinta-feira (20), na Fonte Luminosa, em Araraquara, e conquistou o título inédito da Copa do Brasil Feminina.

Amanda Gutierres, Brena, Tainá Maranhão e Greyci Landazury balançaram as redes para o Palmeiras, enquanto Andressa e Raquel marcaram para as Guerreiras Grenás.

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS - FICHA TÉCNICA

📆Data: quinta-feira, 20 de novembro
🕙Horário: 15h30 (de Brasília)
📍Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
🏟️Público: 3.602 torcedores
💰Renda: R$ 30.090
Gols: Amanda Gutierres, Brena, Tainá Maranhão e Greyci Landazury (Palmeiras); Andressa e Raquel (Ferroviária)

palmeiras ferroviária
Palmeiras conquista Copa do Brasil Feminina 2025 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Leila chega a 43 conquistas em 4 anos de mandato

Leila Pereira alcançou a marca de 43 conquistas desde que assumiu a presidência do Palmeiras, em dezembro de 2021. 

Entre as 43 taças conquistadas na gestão, destacam-se dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e a Supercopa do Brasil de 2023, no masculino, além da Libertadores de 2022, no feminino. O período também inclui duas Copinhas, em 2022 e 2023, conquistas inéditas na história do clube.

Relembre todos os títulos do Palmeiras com Leila:
Futebol masculino
Supercopa do Brasil (2023)
Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)
Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024)
Recopa Sul-Americana (2022)

Futebol feminino
• CONMEBOL Libertadores (2022)
• Campeonato Paulista (2022 e 2024)
• Copa do Brasil (2025)

Categorias de base

Sub-20
• Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022 e 2023)
• Campeonato Brasileiro (2022, 2024 e 2025)
• Copa do Brasil (2022)
• Supercopa do Brasil (2022)
• Campeonato Paulista (2023)

Sub-17
• Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)
• Copa do Brasil (2022 e 2023)
• Supercopa do Brasil (2022)
• Campeonato Paulista (2022)

Sub-15
• Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024)

Sub-14
• Campeonato Paulista (2023 e 2025)
• Conmebol Magic Cup (2022)

Sub-13
• CONMEBOL Libertadores (2022 e 2024)
• Liga de Desenvolvimento (2024 e 2025)
• Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2025)

Sub-12
• Campeonato Paulista (2024 e 2025)

Sub-11
• Campeonato Paulista (2023 e 2025)

