Cena de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, viraliza: 'Imagem do feriado'
Palmeiras vence Ferroviária e é campeão da Copa do Brasil Feminina 2025
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, esteve presente na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), para acompanhar a final da Copa do Brasil Feminina contra a Ferroviária. Na comemoração do título alviverde, a dirigente viralizou se divertindo com a equipe, vestida de "oncinha".
Palmeiras conquista Copa do Brasil Feminina 2025
O Palmeiras venceu a Ferroviária por 4 a 2 na tarde desta quinta-feira (20), na Fonte Luminosa, em Araraquara, e conquistou o título inédito da Copa do Brasil Feminina.
Amanda Gutierres, Brena, Tainá Maranhão e Greyci Landazury balançaram as redes para o Palmeiras, enquanto Andressa e Raquel marcaram para as Guerreiras Grenás.
FERROVIÁRIA X PALMEIRAS - FICHA TÉCNICA
📆Data: quinta-feira, 20 de novembro
🕙Horário: 15h30 (de Brasília)
📍Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
🏟️Público: 3.602 torcedores
💰Renda: R$ 30.090
⚽Gols: Amanda Gutierres, Brena, Tainá Maranhão e Greyci Landazury (Palmeiras); Andressa e Raquel (Ferroviária)
Leila chega a 43 conquistas em 4 anos de mandato
Leila Pereira alcançou a marca de 43 conquistas desde que assumiu a presidência do Palmeiras, em dezembro de 2021.
Entre as 43 taças conquistadas na gestão, destacam-se dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e a Supercopa do Brasil de 2023, no masculino, além da Libertadores de 2022, no feminino. O período também inclui duas Copinhas, em 2022 e 2023, conquistas inéditas na história do clube.
Relembre todos os títulos do Palmeiras com Leila:
Futebol masculino
Supercopa do Brasil (2023)
Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)
Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024)
Recopa Sul-Americana (2022)
Futebol feminino
• CONMEBOL Libertadores (2022)
• Campeonato Paulista (2022 e 2024)
• Copa do Brasil (2025)
Categorias de base
Sub-20
• Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022 e 2023)
• Campeonato Brasileiro (2022, 2024 e 2025)
• Copa do Brasil (2022)
• Supercopa do Brasil (2022)
• Campeonato Paulista (2023)
Sub-17
• Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)
• Copa do Brasil (2022 e 2023)
• Supercopa do Brasil (2022)
• Campeonato Paulista (2022)
Sub-15
• Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024)
Sub-14
• Campeonato Paulista (2023 e 2025)
• Conmebol Magic Cup (2022)
Sub-13
• CONMEBOL Libertadores (2022 e 2024)
• Liga de Desenvolvimento (2024 e 2025)
• Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2025)
Sub-12
• Campeonato Paulista (2024 e 2025)
Sub-11
• Campeonato Paulista (2023 e 2025)
