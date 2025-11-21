Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (21/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (21)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos campeonatos Alemão, Francês, Espanhol e Saudita, entre outros campeonatos.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 21 de novembro de 2025)
Campeonato Alemão
Mainz 05 x Hoffenheim – 16h30 – Sportv, Canal GOAT e OneFootball
➡️Clique para assistir no Sportv
Campeonato Francês
Nice x Olympique de Marseille – 16h45 – CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Campeonato Espanhol
Valencia x Levante – 17h – ESPN 4 e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Saudita
Al Ittihad x Al Riyadh – 12h15 – BandSports e Canal GOAT
Al Ahli x Al Qadisiya – 14h30 – BandSports e Canal GOAT
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Hertha Berlin x Eintracht Braunschweig – 14h30 – OneFootball
VfL Bochum x Dynamo Dresden – 14h30 – OneFootball
Campeonato Norueguês
KFUM Oslo x Bodo Glimt – 15h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Francês (segunda divisão)
Pau FC x Le Mans – 16h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Holandês (segunda divisão)
Cambuur x ADO Den Haag – 16h – Canal CaloSalvador (YouTube)
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Las Palmas x Albacete – 16h30 – Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Preston x Blackburn Rovers – 17h – Disney+
Taça de Portugal (quarta rodada)
Atlético Clube de Portugal x Benfica – 17h30 – N Sports
Campeonato Carioca feminino (final)
Flamengo (F) x Fluminense (F) – 21h – Sportv
Campeonato Neozelandês
Auckland City x Wellington Phoenix II – 22h – FIFA+
