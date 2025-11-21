menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (21/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (21)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
06:00
Igor Paixão na vitória do Marseille em cima do Ajax (Foto: Miguel Medina/AFP)
imagem cameraIgor Paixão na vitória do Marseille em cima do Ajax (Foto: Miguel Medina/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos campeonatos Alemão, Francês, Espanhol e Saudita, entre outros campeonatos.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 21 de novembro de 2025)

Campeonato Alemão

Mainz 05 x Hoffenheim – 16h30 – Sportv, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Francês

Nice x Olympique de Marseille – 16h45 – CazéTV

Jogos de hoje: o Olympique de Marseille enfrenta o Nice fora de casa na Ligue 1 (Foto: Miguel MEDINA / AFP)
Jogos de hoje: o Olympique de Marseille enfrenta o Nice fora de casa na Ligue 1 (Foto: Miguel MEDINA / AFP)

Campeonato Espanhol

Valencia x Levante – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

Al Ittihad x Al Riyadh – 12h15 – BandSports e Canal GOAT
Al Ahli x Al Qadisiya – 14h30 – BandSports e Canal GOAT

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Hertha Berlin x Eintracht Braunschweig – 14h30 – OneFootball
VfL Bochum x Dynamo Dresden – 14h30 – OneFootball

Campeonato Norueguês

KFUM Oslo x Bodo Glimt – 15h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Francês (segunda divisão)

Pau FC x Le Mans – 16h – SportyNet (YouTube)

Campeonato Holandês (segunda divisão)

Cambuur x ADO Den Haag – 16h – Canal CaloSalvador (YouTube)

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Las Palmas x Albacete – 16h30 – Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Preston x Blackburn Rovers – 17h – Disney+

Taça de Portugal (quarta rodada)

Atlético Clube de Portugal x Benfica – 17h30 – N Sports

Campeonato Carioca feminino (final)

Flamengo (F) x Fluminense (F) – 21h – Sportv

Campeonato Neozelandês

Auckland City x Wellington Phoenix II – 22h – FIFA+

