A Libertadores Feminina começa nesta quinta-feira (2) e, até o dia 18 de outubro, os dois estádios escolhidos para sediar a competição receberão 32 jogos. O Florencio Sola, do Banfield, será palco de 15 partidas, enquanto o Nuevo Francisco Urbano, do Morón, será de 17.

Embora o formato da competição seja o mesmo das temporadas anteriores, com uma sede única, na edição de 2024, no Paraguai, havia mais estádios à disposição. A fase de grupos foi realizada em dois principais, enquanto as fases finais foram disputadas em dois novos locais.

Por conta deste formato, o Lencho, como é conhecido o estádio do Banfield, receberá, em duas semanas, um jogo a mais do que recebeu ao longo de todo o ano de 2025. Já o do Morón, receberá a mesma quantidade.

Condição do gramado foi alvo de crítica na Libertadores de 2024

A Libertadores Feminina de 2024 seria realizada no Uruguai, mas dois meses antes da competição, a Conmebol anunciou o Paraguai como nova sede. O Carfem, em Ypané, e o Arsenio Erico, em Assunção, receberam as partidas da fase de grupos e quartas de final, enquanto a semi e a final foram no estádio da Conmebol, em Luque, e no Defensores del Chaco, em Assunção.

Ao longo da competição, a condição dos gramados foi se deteriorando por conta do excesso de partidas e, na ocasião, fortes chuvas ainda agravaram a situação. Após a vitória sobre o Olímpia, nas quartas de final, Gabi Zanotti, do Corinthians, falou sobre o assunto.

— Eu sei que é chuva, mas acho que precisa pensar melhor. Apenas dois estádios para tantos jogos em um período tão curto é impossível o gramado aguentar. Isso é óbvio e todo mundo sabe disso. Acho que precisa tratar a competição com mais carinho para que a gente consiga jogar futebol e não fazer um jogo de acordo com as condições do gramado.

A vitória paulista teve o Arsenio Erico como palco, mesmo estádio que, dois dias antes, foi atingido por um temporal que atrasou o início do jogo entre Ferroviária e Santa Fé em mais de uma hora. A chuva persistiu durante o jogo que decretou a eliminação precoce das Guerreiras Grenás.

Exemplos no Brasil e no mundo

Ao norte do continente, a Concacaf Women's Cup acontece concomitantemente aos jogos da liga nacional dos Estados Unidos, México, Panamá e El Salvador. A competição, equivalente à Libertadores, tem o mesmo formato, com fase de grupos seguida de mata-mata. Com 10 times participantes, os jogos são realizados com mandos de campo das respectivas equipes.

Mais distante, na Europa, a Champions League Feminina, principal torneio de clubes da modalidade, tem apenas sua fase preliminar com sedes únicas, mas que mudam com o avançar da competição. Na fase de liga, que se inicia no dia 7 de outubro, as equipes jogam em seus estádios e registram recordes de público cada vez maiores.

Trazendo para o contexto brasileiro, o que se vê são estádios cada vez mais cheios. Nesta temporada, o Brasileirão Feminino A1 e A2 levaram milhares de torcedores aos jogos, com Cruzeiro e Corinthians liderando as estatísticas.