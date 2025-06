Sorteio define 2ª fase da Copa do Brasil feminina; veja confrontos

A CBF realizou nesta segunda-feira (2) o sorteio da segunda fase da Copa do Brasil Feminina. Os jogos da próxima etapa do torneio nacional têm como data-base 11 de junho e reúnem os classificados da Série A3 e os clubes da Série A2 nacional.

continua após a publicidade

➡️Fique por dentro de tudo o que acontece no futebol feminino!

Confira os confrontos da 2ª fase



Itabirito x Vitória

Atlético-MG x Paysandu

São José-SP x Ypiranga-AP

Doce Mel x Pinda Ferroviária

Coritiba x Rolim de Moura

Vasco x Minas Brasília

Atlético Piauiense x Sociedade Ação

Botafogo-RJ x Tuna Luso

Taubaté x Avaí Kindermann

Realidade Jovem x Atlético Rio Negro

Prosperidade x Mixto

Manaus x Ipojuca

Santos x Pérolas Negras

Remo x Operário-MS

Brasil de Farroupilha x Itacoatiara

Juventude-SE x Fortaleza

Houve um erro durante o sorteio: a equipe do Tarumã, do Amazonas, foi incluída no lugar do Juventude-SE, que foi o vencedor de fato da fase anterior. Ao final do sorteio, a CBF corrigiu a informação.

continua após a publicidade

Ao todo, a Copa do Brasil Feminina deste ano reúne 65 times. A primeira fase reuniu 32 equipes da Série A3 do Brasileirão. Os 16 clubes que avançaram vão duelar com outros 16 que disputam a Série A2 conforme o sorteio realizado nesta segunda. E quem avançar nessa próxima etapa do torneio irá medir forças com os 16 clubes da elite nacional, que entram na competição apenas em agosto.

Diferentemente do torneio masculino, que tem jogos de ida e volta a partir da 3ª fase, a competição é realizada com partidas únicas até o final. Em caso de empate, a classificação é decidida nos pênaltis.

continua após a publicidade

Presidente da CBF exalta retorno da Copa do Brasil Feminina

Antes da realização do sorteio, o presidente da CBF, Samir Xaud, exaltou o retorno da competição, que não era disputada desde 2016.

— Hoje é um dia de celebração para o futebol feminino — disse o presidente da CBF, Samir Xaud. — A Copa do Brasil Feminina retorna após nove anos. Essa volta importa muito, porque fortalece nosso calendário, ampliando o número de jogos e criando oportunidades reais para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil.

Quem vencer a competição garantirá vaga na Supercopa do próximo ano, diante do clube que se sagrar campeão brasileiro.