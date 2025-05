Em uma noite fria em São Paulo, o Brasil venceu o Japão por 3 a 1, nesta sexta-feira (31), e aumentou a confiança da torcida brasileira na equipe. Ao todo, 33.325 torcedores acompanharam o amistoso na Neo Química Arena.

Entre os presentes estava a gerente comercial Thaís Cristine, de 38 anos, que teve a primeira experiência assistindo futebol nas arquibancadas.

— É a primeira vez que venho e eu vim justamente porque é a Seleção Brasileira feminina jogando. Quis ter o prazer de ver a Marta em campo. Esses foram os principais motivos que me fizeram sair de casa hoje, porque a gente sabe que a energia do futebol feminino é diferente — disse ela, em entrevista ao Lance.

Acompanhada de amigas, Diana Santana e Daniela Paim, Thaís se emocionou desde o momento inicial, com o hino nacional sendo cantado e depois aplaudido na Arena do Corinthians.

— Eu sou apaixonada pela Seleção Brasileira feminina e vim exclusivamente pelo futebol feminino. Fora o futebol feminino, eu não frequento estádio — explica ela. Sobre a Copa América, que acontece em julho, mostra confiança.

— A expectativa está grande, eu acredito 100% na capacidade do time feminino, as meninas são excelentes, dedicadas, e o resultado que elas entregam em campo faz que a gente não duvide (do título) — finaliza a torcedora.

Thaís, Diana e Daniela acompanham jogo da Seleção feminina na Neo Química Arena. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

Também na arquibancada estava a família da pequena Marília Teixeira, que foi ao estádio acompanhada dos responsáveis. Para o pai, William Teixeira, 40, o clima também era de novidade.

— Eu sou corinthiano, mas essa é a minha primeira vez na Arena. O que me motivou a vir foi principalmente a Marta, a gente é muito fã, minha esposa, minha filha, sempre assistimos pela televisão — diz ele.

Família Teixeira é fã da Seleção e do futebol feminino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

Próximo jogo da Seleção feminina

O próximo duelo entre brasileiras e japonesas será na segunda-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP).