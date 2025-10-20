Publicado inicialmente pelo jornal Olé, da Argentina, e confirmado pelo Lance! junto à Conmebol, a entidade sul-americana trabalha em mudanças estruturais na Libertadores Feminina a partir da edição de 2027. A informação foi confirmada por Frederico Nantes, diretor de Competições e Operações da confederação, que destacou o objetivo de ampliar o número de partidas e fortalecer o torneio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Segundo Nantes, “se trabalha em um novo formato do torneio para 2027, que fortalecerá esta competição, a qual aumentará a quantidade de jogos e multiplicará as oportunidades para os clubes”. A ideia é tornar a Libertadores Feminina mais extensa, competitiva e atraente para patrocinadores e transmissões, consolidando o crescimento do futebol feminino no continente.

Em contato com o Lance!, a Conmebol afirmou que as discussões seguem em andamento, com base nas experiências desta e das edições anteriores. Embora ainda não haja definições concretas, a entidade garantiu que “já se tem a certeza da implementação de melhorias” no formato atual.

continua após a publicidade

Reinvindicações

Questionada sobre uma possível mudança de sede única — modelo adotado nas últimas edições —, a Conmebol negou que haja estudos no momento para alterações nesse aspecto.

Entre as principais reivindicações do público e de dirigentes de clubes está a melhora nas condições dos estádios, com gramados e estruturas adequadas ao nível da competição. Também há um pedido crescente pelo fim do modelo de país-sede.

continua após a publicidade

A mudança é vista como uma forma de valorizar o mando de campo, aumentar a presença das torcidas locais e tornar a Libertadores Feminina mais justa e atrativa em todo o continente.

➡️ Palmeiras ‘herda’ vaga na Libertadores Feminina em 2026; entenda

Formato atual da Libertadores Feminina

A Libertadores Feminina é disputada em três fases. Na fase de grupos, 16 clubes são divididos em quatro grupos de quatro times, definidos por sorteio. Equipes do mesmo país não se enfrentam nessa etapa, e os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final.

A fase eliminatória, com quartas, semifinal e final, tem jogos únicos. Em caso de empate, a decisão vai direto para os pênaltis. A final ocorre no país-sede e define o campeão da América do Sul.