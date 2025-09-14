Corinthians e Cruzeiro entram em campo neste domingo (14), às 10h30 (horário de Brasília), pela final do Brasileirão Feminino. Com casa cheia, a bola rola na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

continua após a publicidade

Depois do empate por 2 a 2 no jogo de ida, a final precisará de um vencedor. Caso haja empate no tempo regulamentar na decisão, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis, conforme o regulamento da competição divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Lucas Piccinato optou por um time completo para a final do Brasileirão Feminino. A equipe entra em campo com: Nicole; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Erika; Day Rodríguez, Duda Sampaio e Andressa Alves; Jhonson, Jaqueline e Gabi Zanotti. Destaque do jogo de ida, Gi Fernandes inicia no banco de reservas, à disposição de Piccinato.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O Cruzeiro de Jonas Urias também manteve a equipe que empatou no último domingo (7), em Belo Horizonte. A equipe vem a campo com Camila; Vitória Calhau, Paloma Maciel, Isa Haas e Isabela; Bedoya, Gisseli, Pri Back e Gaby Soares; Byanca Brasil e Marília. A atacante Letícia começa como reserva.

➡️ Corinthians x Cruzeiro: quem pode ser protagonista da final do Brasileirão Feminino

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro - Final do Brasileirão Feminino

📍Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: TV Globo, TV Brasil e Sportv

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Nicole; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Erika; Day Rodríguez, Duda Sampaio e Andressa Alves; Jhonson, Jaqueline e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

continua após a publicidade

CRUZEIRO: Camila; Vitória Calhau, Paloma Maciel, Isa Haas e Isabela; Bedoya, Gisseli, Pri Back e Gaby Soares; Byanca Brasil e Marília. Técnico: Jonas Urias.