Corinthians e Cruzeiro escalados para final do Brasileirão Feminino; veja titulares
Equipes se enfrentam pela taça do Brasileirão neste domingo (14)
Corinthians e Cruzeiro entram em campo neste domingo (14), às 10h30 (horário de Brasília), pela final do Brasileirão Feminino. Com casa cheia, a bola rola na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
Depois do empate por 2 a 2 no jogo de ida, a final precisará de um vencedor. Caso haja empate no tempo regulamentar na decisão, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis, conforme o regulamento da competição divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Lucas Piccinato optou por um time completo para a final do Brasileirão Feminino. A equipe entra em campo com: Nicole; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Erika; Day Rodríguez, Duda Sampaio e Andressa Alves; Jhonson, Jaqueline e Gabi Zanotti. Destaque do jogo de ida, Gi Fernandes inicia no banco de reservas, à disposição de Piccinato.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O Cruzeiro de Jonas Urias também manteve a equipe que empatou no último domingo (7), em Belo Horizonte. A equipe vem a campo com Camila; Vitória Calhau, Paloma Maciel, Isa Haas e Isabela; Bedoya, Gisseli, Pri Back e Gaby Soares; Byanca Brasil e Marília. A atacante Letícia começa como reserva.
➡️ Corinthians x Cruzeiro: quem pode ser protagonista da final do Brasileirão Feminino
Onde assistir Corinthians x Cruzeiro
- Corinthians x Cruzeiro - Final do Brasileirão Feminino
- 📍Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- 📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
- ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- Onde assistir: TV Globo, TV Brasil e Sportv
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Nicole; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Erika; Day Rodríguez, Duda Sampaio e Andressa Alves; Jhonson, Jaqueline e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
CRUZEIRO: Camila; Vitória Calhau, Paloma Maciel, Isa Haas e Isabela; Bedoya, Gisseli, Pri Back e Gaby Soares; Byanca Brasil e Marília. Técnico: Jonas Urias.
