A zagueira Paloma Maciel, do Cruzeiro, viveu um dos momentos mais marcantes da carreira ao ser convocada para a Seleção Feminina pela primeira vez para a Fifa Series. Surpreendida durante o anúncio feito pelo técnico Arthur Elias, a defensora não conteve a emoção ao ouvir seu nome pela primeira vez em uma lista oficial.

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— Então, a gente estava no vestiário, todo mundo reunido, as meninas do Cruzeiro. Quando saiu a convocação e o Arthur falou meu nome, fiquei sem acreditar, comemorando junto com elas, mas sem acreditar que era comigo — contou, em entrevista à CBF. Veja momento:

Um sonho que é sonhado junto! Vem ver a reação das Cabulosas com as convocações de Paloma, Calhau e Marília.



Parabéns, meninas! É um orgulho ter vocês representando o Cruzeiro na Seleção Brasileira 💙🦊🇧🇷 pic.twitter.com/MCRneUo7L1 — Cruzeiro Feminino 🦊 (@CruzeiroFem) March 25, 2026

A jogadora relatou que a ficha foi caindo aos poucos, em meio a lembranças da trajetória até o futebol profissional e à emoção compartilhada com a família.

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— Passa um filme na cabeça, tudo que você passou. Fiquei emocionada, muito feliz. Minha família ficou muito feliz, meu pai mandou um áudio chorando. Eu falava que quando chegasse esse dia, minha irmã iria desmaiar — brincou.

Paloma destacou que já havia aparecido em listas anteriores, mas sem a confirmação final, o que tornou a convocação ainda mais inesperada. A viagem até a apresentação foi marcada por ansiedade e nervosismo diante da nova realidade.

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— Eu sabia que estava na lista outras vezes, mas não tinha acontecido, então não estava esperando. Vim no voo toda nervosa, ansiosa, com frio na barriga. É uma realidade diferente, você nem acredita — disse a zagueira.

A trajetória da zagueira começou ainda na infância, jogando com o irmão, passando pelo futsal e futebol 7, até chegar ao campo profissional, mesmo após uma reprovação em teste na Ferroviária. Depois, ganhou espaço no Athletico Paranaense e se consolidou no Cruzeiro, onde aponta evolução decisiva.

— Comecei em casa, jogando com meu irmão. Depois fui gostando, jogava na escola, fui para o futsal e depois fiz teste no campo. Não passei na Ferroviária, mas passei no Athletico, fiquei três temporadas lá e depois fui para o Cruzeiro. O Cruzeiro me fez crescer muito como atleta — destacou Paloma.

Agora integrada ao grupo, Paloma projeta corresponder dentro de campo na sequência da Data Fifa. A Seleção Brasileira Feminina inicia preparação no CT Manoel Dresch, com amistosos entre os dias 11 e 18 de abril, na Arena Pantanal.

— Estou muito ansiosa. Espero, além de ganhar os três jogos, desempenhar um bom futebol. Toda atleta quer isso: vencer e jogar bem — completou.