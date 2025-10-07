menu hamburguer
De forma inédita, Copinha feminina tem representantes de todas as regiões do país

Torneio será realizado em dezembro, em São Paulo (SP)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/10/2025
21:25
Sorteio de grupos da Copinha Feminina nesta terça-feira (7). (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
imagem cameraSorteio de grupos da Copinha Feminina nesta terça-feira (7). (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A terceira edição da Copinha Feminina contará, pela primeira vez, com representantes das cinco regiões do Brasil. São 20 clubes na disputa, a maioria do Sudeste, mas há também times do Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte.

Kin Saito, diretora executiva do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista de Futebol (FPF), destacou a importância dessa diversidade.

— Pela primeira vez na história da Copinha, temos as cinco regiões do Brasil representadas, por sonhos, sotaques e trabalho. Porque a vida do futebol feminino nem sempre é fácil: antes de fazer a limonada, a gente precisa achar o terreno, preparar o solo, plantar as mudinhas e ter calma. O tempo e a convicção vão nos fazer florescer e seguir em frente — disse ela, durante evento realizado no Ginásio Poliesportivo Mercado Livre, localizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), na noite desta terça-feira (7).

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Quem participa da Copinha feminina

Entre os participantes estão o Flamengo, campeão em 2023, e o Fluminense, atual detentor da taça. Veja os clubes participantes por região:

  1. SUDESTE: Corinthians (SP), Ferroviária (SP), Santos (SP), Palmeiras (SP), São Paulo (SP), RB Bragantino (SP), Centro Olímpico (SP), América-MG (MG), Fluminense (RJ), Botafogo (RJ) e Flamengo (RJ)
  2. SUL: Grêmio (RS), Internacional (RS) e Criciúma (SC)
  3. CENTRO-OESTE: Aliança Futebol Clube (GO), Vila Nova (GO) e Minas Brasília (DF)
  4. NORDESTE: Sport (PE) e UDA (AL)
  5. NORTE: Remo (PA)

➡️ Copa Maria Bonita tem semifinais definidas; veja confrontos e datas

Sedes e grupos

Os jogos terão transmissão de CazéTV, Record News, SporTV e TV Gaveta, ampliando o alcance da competição que promete revelar novos talentos do futebol feminino brasileiro.

  1. Grupo A – Pau-Brasil, disputado no CERET (Tatuapé): Corinthians, Criciúma, Aliança e Flamengo
    Endereço: Rua Canuto Abreu, s/n – Tatuapé, São Paulo-SP
  2. Grupo B – Jequitibá-Rosa, no Estádio Nicolau Alayon (Barra Funda): Ferroviária, Minas Brasília, Internacional e Centro Olímpico
    Endereço: Rua Comendador Sousa, 348 – Água Branca, São Paulo-SP
  3. Grupo C – Ipê-Amarelo, no Canindé: São Paulo, Remo, América-MG e Red Bull Bragantino
    Endereço: Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé, São Paulo-SP
  4. Grupo D – Araucária, também no CERET (Tatuapé): Palmeiras, UDA, Grêmio e Botafogo
    Endereço: Rua Canuto Abreu, s/n – Tatuapé, São Paulo-SP
  5. Grupo E – Embaúba, na Ibrachina Arena (Mooca): Santos, Sport, Vila Nova e Fluminense
    Endereço: Rua Borges de Figueiredo, 1247 – Mooca, São Paulo-SP

A grande final será disputada no Pacaembu, no dia 20 de dezembro.

Copinha Feminina 2025 tem grupos definidos. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Copinha Feminina 2025 tem grupos definidos. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

