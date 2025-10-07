De forma inédita, Copinha feminina tem representantes de todas as regiões do país
Torneio será realizado em dezembro, em São Paulo (SP)
A terceira edição da Copinha Feminina contará, pela primeira vez, com representantes das cinco regiões do Brasil. São 20 clubes na disputa, a maioria do Sudeste, mas há também times do Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte.
Kin Saito, diretora executiva do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista de Futebol (FPF), destacou a importância dessa diversidade.
— Pela primeira vez na história da Copinha, temos as cinco regiões do Brasil representadas, por sonhos, sotaques e trabalho. Porque a vida do futebol feminino nem sempre é fácil: antes de fazer a limonada, a gente precisa achar o terreno, preparar o solo, plantar as mudinhas e ter calma. O tempo e a convicção vão nos fazer florescer e seguir em frente — disse ela, durante evento realizado no Ginásio Poliesportivo Mercado Livre, localizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), na noite desta terça-feira (7).
Quem participa da Copinha feminina
Entre os participantes estão o Flamengo, campeão em 2023, e o Fluminense, atual detentor da taça. Veja os clubes participantes por região:
- SUDESTE: Corinthians (SP), Ferroviária (SP), Santos (SP), Palmeiras (SP), São Paulo (SP), RB Bragantino (SP), Centro Olímpico (SP), América-MG (MG), Fluminense (RJ), Botafogo (RJ) e Flamengo (RJ)
- SUL: Grêmio (RS), Internacional (RS) e Criciúma (SC)
- CENTRO-OESTE: Aliança Futebol Clube (GO), Vila Nova (GO) e Minas Brasília (DF)
- NORDESTE: Sport (PE) e UDA (AL)
- NORTE: Remo (PA)
Sedes e grupos
Os jogos terão transmissão de CazéTV, Record News, SporTV e TV Gaveta, ampliando o alcance da competição que promete revelar novos talentos do futebol feminino brasileiro.
- Grupo A – Pau-Brasil, disputado no CERET (Tatuapé): Corinthians, Criciúma, Aliança e Flamengo
Endereço: Rua Canuto Abreu, s/n – Tatuapé, São Paulo-SP
- Grupo B – Jequitibá-Rosa, no Estádio Nicolau Alayon (Barra Funda): Ferroviária, Minas Brasília, Internacional e Centro Olímpico
Endereço: Rua Comendador Sousa, 348 – Água Branca, São Paulo-SP
- Grupo C – Ipê-Amarelo, no Canindé: São Paulo, Remo, América-MG e Red Bull Bragantino
Endereço: Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé, São Paulo-SP
- Grupo D – Araucária, também no CERET (Tatuapé): Palmeiras, UDA, Grêmio e Botafogo
Endereço: Rua Canuto Abreu, s/n – Tatuapé, São Paulo-SP
- Grupo E – Embaúba, na Ibrachina Arena (Mooca): Santos, Sport, Vila Nova e Fluminense
Endereço: Rua Borges de Figueiredo, 1247 – Mooca, São Paulo-SP
A grande final será disputada no Pacaembu, no dia 20 de dezembro.
