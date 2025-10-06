Caravana do Futebol Feminino chega a Porto Alegre

A Caravana do Futebol Feminino chegou a Porto Alegre. Desta segunda-feira (6) até domingo (12), a exposição itinerante, com visitação gratuita, ficará instalada no estacionamento do Parque Marinha do Brasil, em frente ao Shopping Praia de Belas (avenida Borges de Medeiros, 2651). A ação é uma parceria da prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, com a Petrobras.

O objetivo da iniciativa é promover e popularizar o futebol feminino, aproximando o público da modalidade, que terá seu Mundial no próximo ano disputado no Brasil – e a capital gaúcha será uma das sedes.

Programação inclui cinema ao ar livre

Além dos sete dias de exposição, a programação conta com cinco dias de cinema ao ar livre e um dia com apresentações culturais, convidadas históricas, projetos parceiros e times de base, circuito de futebol, futmesa, entre outros destaques. Até o fim deste ano, a caravana passará por 24 municípios, em 12 Estados brasileiros e no Distrito Federal.

Durante o período, está prevista a visitação de pelo menos oito escolas da rede municipal. São esperados cerca de 400 estudantes, de diferentes regiões da cidade.

Programação

De 6 a 12 de outubro

9h às 19h (segunda-feira, a partir de 12h, a domingo, até as 12h) Atrações da exposição

Photo Opportunity: p público escolhe até quatro jogadoras da Seleção Brasileira e cria uma foto personalizada ao lado delas para compartilhar nas redes;

Cabine IA – Amiga virtual: a inteligência artificial responderá perguntas sobre a história do futebol feminino e das jogadoras brasileiras, com linguagem acessível e acolhedora;

Mosaico de fotos: painel vivo que exibe, em tempo real, as fotos postadas com a hashtag da campanha, estimulando o engajamento da comunidade;

Jogo colaborativo: é uma instalação inspirada nos videogames clássicos e no pebolim, onde até oito pessoas jogam em um campo virtual utilizando controles físicos;

Histórias do futebol: vídeos curtos sobre momentos marcantes do futebol feminino; Cinema ao ar livre – todas as sessões às 17h30 Terça (7)

Radar, Um Time! Uma Nação! (25min)

Louise (6 min)

Donas do Baba (26min) Quarta (8)

Mulheres do Progresso: Muito Além da Várzea (15min)

Campos Conquistados: A Luta das Mulheres na Arbitragem Brasileira de Futebol (30min)

A Culpa é do Neymar (11min) Quinta (9)

Pelé: O Rei Desconhecido (38min)

Gondwana, A Bola Conecta (24min); Sexta (10)

Democracia em Preto e Branco (90min) Sábado (11)

As Primeiras (78min)