menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Caravana do Futebol Feminino chega a Porto Alegre

Exposição itinerante terá visitação gratuita e ficará no Marinha do Brasil

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 06/10/2025
16:57
Caravana do Futebol Feminino chega a Porto Alegre
imagem cameraCaravana do Futebol Feminino chega a Porto Alegre (Foto: Divulgação/Petrobras)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Caravana do Futebol Feminino chegou a Porto Alegre. Desta segunda-feira (6) até domingo (12), a exposição itinerante, com visitação gratuita, ficará instalada no estacionamento do Parque Marinha do Brasil, em frente ao Shopping Praia de Belas (avenida Borges de Medeiros, 2651). A ação é uma parceria da prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, com a Petrobras.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O objetivo da iniciativa é promover e popularizar o futebol feminino, aproximando o público da modalidade, que terá seu Mundial no próximo ano disputado no Brasil – e a capital gaúcha será uma das sedes.

Programação inclui cinema ao ar livre

Além dos sete dias de exposição, a programação conta com cinco dias de cinema ao ar livre e um dia com apresentações culturais, convidadas históricas, projetos parceiros e times de base, circuito de futebol, futmesa, entre outros destaques. Até o fim deste ano, a caravana passará por 24 municípios, em 12 Estados brasileiros e no Distrito Federal.

continua após a publicidade

Durante o período, está prevista a visitação de pelo menos oito escolas da rede municipal. São esperados cerca de 400 estudantes, de diferentes regiões da cidade.

Programação

  1. De 6 a 12 de outubro
    9h às 19h (segunda-feira, a partir de 12h, a domingo, até as 12h)
  2. Atrações da exposição
    Photo Opportunity: p público escolhe até quatro jogadoras da Seleção Brasileira e cria uma foto personalizada ao lado delas para compartilhar nas redes;
    Cabine IA – Amiga virtual: a inteligência artificial responderá perguntas sobre a história do futebol feminino e das jogadoras brasileiras, com linguagem acessível e acolhedora;
    Mosaico de fotos: painel vivo que exibe, em tempo real, as fotos postadas com a hashtag da campanha, estimulando o engajamento da comunidade;
    Jogo colaborativo: é uma instalação inspirada nos videogames clássicos e no pebolim, onde até oito pessoas jogam em um campo virtual utilizando controles físicos;
    Histórias do futebol: vídeos curtos sobre momentos marcantes do futebol feminino;
  3. Cinema ao ar livre – todas as sessões às 17h30
  4. Terça (7)
    Radar, Um Time! Uma Nação! (25min)
    Louise (6 min)
    Donas do Baba (26min)
  5. Quarta (8)
    Mulheres do Progresso: Muito Além da Várzea (15min)
    Campos Conquistados: A Luta das Mulheres na Arbitragem Brasileira de Futebol (30min)
    A Culpa é do Neymar (11min)
  6. Quinta (9)
    Pelé: O Rei Desconhecido (38min)
    Gondwana, A Bola Conecta (24min);
  7. Sexta (10)
    Democracia em Preto e Branco (90min)
  8. Sábado (11)
    As Primeiras (78min)
Caravana do Futebol Feminino
Caravana do Futebol Feminino chega a Porto Alegre (Foto: Divulgação/Petrobras)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias