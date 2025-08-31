Cruzeiro e Palmeiras disputam neste domingo (31), às 10h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino. A partida será transmitida em rede nacional pela TV Brasil, na TV aberta, e pelo canal SporTV3, na TV por assinatura. Em Minas Gerais, a TV Globo também exibirá o confronto. Confira as escalações da partida:

1️⃣1️⃣ As escalações de Cruzeiro x Palmeiras pela semifinal do Brasileirão Feminino

CRUZEIRO (Técnico: Jonas Urias)

Esquema: 4-4-2

GOL: Camila Rodrigues 1️⃣2️⃣

LD: Isabela 2️⃣

ZAG: Paloma Maciel 4️⃣

ZAG: Vitória Calhau 3️⃣3️⃣

LE: Gisseli 8️⃣

VOL: Bedoya 5️⃣6️⃣

VOL: Gaby Soares 9️⃣5️⃣

ME: Marília 2️⃣0️⃣

ME: Vanessinha 7️⃣

ATA: Byanca Brasil 🔟

ATA: Letícia Ferreira 9️⃣

PALMEIRAS (Técnica: Camilla Orlando)

Esquema: 4-4-2

GOL: Kathe Tapia 2️⃣5️⃣

LD: Fê Palermo 2️⃣

ZAG: Poliana 3️⃣

ZAG: Pati Maldaner 1️⃣3️⃣

LE: Carla 2️⃣1️⃣

VOL: Espinales 9️⃣9️⃣

VOL: Diany 8️⃣

VOL: Andressinha 2️⃣0️⃣

ME: Brena 7️⃣

ATA: Amanda Gutierres 9️⃣

ATA: Soll 3️⃣0️⃣

🟢 Palmeiras 1x3 Cruzeiro 🔵

No jogo de ida, realizado no último domingo (24), na Arena Barueri, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 3 a 1. Após sair em desvantagem no primeiro tempo — com gol de Andressinha, em cobrança de falta aos 37' —, a equipe mineira reagiu de forma contundente na segunda etapa. Letícia Ferreira, Vanessinha e Gaby Soares marcaram aos três, oito e 14 minutos, respectivamente, garantindo a virada e uma importante vantagem para o duelo decisivo.

Com o resultado, o Cruzeiro pode empatar ou até perder por um gol de diferença para avançar à final. O Palmeiras precisa vencer por três ou mais gols de vantagem. Caso vença por dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Mata-mata do Brasileirão feminino 2025 🐷⚔️🦊

O Cruzeiro encerrou a fase classificatória com uma campanha sólida: 11 vitórias em 15 partidas, além de três empates e apenas uma derrota, esta diante do Corinthians. Nas quartas de final, empatou sem gols com o Red Bull Bragantino no jogo de ida e garantiu a vaga com vitória por 2 a 0 na volta, disputada na Arena Independência. O Palmeiras terminou a primeira fase na quarta colocação, somando nove vitórias, três empates e três derrotas. No mata-mata, superou o Flamengo após reverter a desvantagem do primeiro jogo — derrota por 3 a 2 — com uma vitória por 3 a 0 em casa.

Tudo sobre o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras (onde assistir, horário, ingressos e local) ⬇️

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

🎟️ Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), no Nação Azul (site e aplicativo) para a torcida cruzeirense e BaladAPP (site e aplicativo) para torcedores visitantes

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (canal aberto)

🦅 Corinthians x São Paulo 👼

A outra semifinal, entre Corinthians e São Paulo, ocorre neste domingo no mesmo horário. No jogo de ida, disputado também no dia 24, no estádio do Pacaembu, as Brabas venceram por 2 a 0, com gols de Jaqueline Ribeiro e Dayana Rodríguez. Com expectativa de bom público, osegundo jogo será disputado no estádio do Canindé, em São Paulo (SP), e terá transmissão da TV Brasil, do SporTV e da TV Globo para todo o Brasil, com exceção de Minas Gerais.