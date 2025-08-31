Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir e escalações confirmadas pela semifinal do Brasileirão feminino
Duelo vale vaga na final da competição nacional
Cruzeiro e Palmeiras disputam neste domingo (31), às 10h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino. A partida será transmitida em rede nacional pela TV Brasil, na TV aberta, e pelo canal SporTV3, na TV por assinatura. Em Minas Gerais, a TV Globo também exibirá o confronto. Confira as escalações da partida:
1️⃣1️⃣ As escalações de Cruzeiro x Palmeiras pela semifinal do Brasileirão Feminino
CRUZEIRO (Técnico: Jonas Urias)
Esquema: 4-4-2
GOL: Camila Rodrigues 1️⃣2️⃣
LD: Isabela 2️⃣
ZAG: Paloma Maciel 4️⃣
ZAG: Vitória Calhau 3️⃣3️⃣
LE: Gisseli 8️⃣
VOL: Bedoya 5️⃣6️⃣
VOL: Gaby Soares 9️⃣5️⃣
ME: Marília 2️⃣0️⃣
ME: Vanessinha 7️⃣
ATA: Byanca Brasil 🔟
ATA: Letícia Ferreira 9️⃣
PALMEIRAS (Técnica: Camilla Orlando)
Esquema: 4-4-2
GOL: Kathe Tapia 2️⃣5️⃣
LD: Fê Palermo 2️⃣
ZAG: Poliana 3️⃣
ZAG: Pati Maldaner 1️⃣3️⃣
LE: Carla 2️⃣1️⃣
VOL: Espinales 9️⃣9️⃣
VOL: Diany 8️⃣
VOL: Andressinha 2️⃣0️⃣
ME: Brena 7️⃣
ATA: Amanda Gutierres 9️⃣
ATA: Soll 3️⃣0️⃣
🟢 Palmeiras 1x3 Cruzeiro 🔵
No jogo de ida, realizado no último domingo (24), na Arena Barueri, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 3 a 1. Após sair em desvantagem no primeiro tempo — com gol de Andressinha, em cobrança de falta aos 37' —, a equipe mineira reagiu de forma contundente na segunda etapa. Letícia Ferreira, Vanessinha e Gaby Soares marcaram aos três, oito e 14 minutos, respectivamente, garantindo a virada e uma importante vantagem para o duelo decisivo.
Com o resultado, o Cruzeiro pode empatar ou até perder por um gol de diferença para avançar à final. O Palmeiras precisa vencer por três ou mais gols de vantagem. Caso vença por dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis.
Mata-mata do Brasileirão feminino 2025 🐷⚔️🦊
O Cruzeiro encerrou a fase classificatória com uma campanha sólida: 11 vitórias em 15 partidas, além de três empates e apenas uma derrota, esta diante do Corinthians. Nas quartas de final, empatou sem gols com o Red Bull Bragantino no jogo de ida e garantiu a vaga com vitória por 2 a 0 na volta, disputada na Arena Independência. O Palmeiras terminou a primeira fase na quarta colocação, somando nove vitórias, três empates e três derrotas. No mata-mata, superou o Flamengo após reverter a desvantagem do primeiro jogo — derrota por 3 a 2 — com uma vitória por 3 a 0 em casa.
Tudo sobre o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras (onde assistir, horário, ingressos e local) ⬇️
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 10h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
🎟️ Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), no Nação Azul (site e aplicativo) para a torcida cruzeirense e BaladAPP (site e aplicativo) para torcedores visitantes
📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (canal aberto)
🦅 Corinthians x São Paulo 👼
A outra semifinal, entre Corinthians e São Paulo, ocorre neste domingo no mesmo horário. No jogo de ida, disputado também no dia 24, no estádio do Pacaembu, as Brabas venceram por 2 a 0, com gols de Jaqueline Ribeiro e Dayana Rodríguez. Com expectativa de bom público, osegundo jogo será disputado no estádio do Canindé, em São Paulo (SP), e terá transmissão da TV Brasil, do SporTV e da TV Globo para todo o Brasil, com exceção de Minas Gerais.
