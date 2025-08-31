Corinthians e São Paulo entram em campo neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino 2025.

Com expectativa de bom públlico, o jogo ocorre no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), e conta com transmissão da TV Brasil, Sportv e Globo para todo o Brasil, exceto Minas Gerais, que acompanha Cruzeiro e Palmeiras.

Como vem Corinthians e São Paulo

No jogo de ida entre as duas equipes, o Corinthians venceu por 2 a 0, com gols de Gi Fernandes e Day Rodríguez. Mesmo com a vantagem no placar, Lucas Piccinato optou por uma equipe titular no duelo. Peças como a jovem Jhonson e a veterana Tamires estão confirmadas no time titular.

Desta forma, o time vem a campo com Nicole; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Andressa Alves, Jaqueline e Jhonson. A artilheira Gabi Zanotti é opção no banco de reservas.

Do lado tricolor, Thiago Viana manteve a equipe que entrou em campo no jogo de ida. Os destaques são a meia Crivelari e a atacante Isa. O São Paulo joga com Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Bia Menezes, Karla Alves, Camilinha, Aline, Crivelari, Serrana e Isa.

Quem avançar de fase enfrenta o vencedor de Cruzeiro e Palmeiras, que duelam na Arena Independência, em Belo Horizonte, também às 10h30.

CORINTHIANS X SÃO PAULO

SEMIFINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Canindé, em São Paulo (SP)

Ingressos: entradas variam de R$ 23 a R$ 35 e a compra pode ser feita no site www.fieltorcedor.com.br, apenas para torcida do Corinthians

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (canal aberto)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Nicole; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Andressa Alves, Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Bia Menezes, Karla Alves, Camilinha, Aline, Crivelari, Serrana e Isa. Técnico: Thiago Viana.