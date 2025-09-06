Cruzeiro x Corinthians: 17 mil ingressos vendidos para a final do Brasileirão Feminino
Capacidade do Independência é de 23 mil
- Matéria
- Mais Notícias
As expectativas para o jogo de ida da decisão do Brasileirão Feminino estão altas e a torcida do Cruzeiro pretende comparecer em peso contra o Corinthians. A final será neste domingo (7), às 10h30, no Independência, em Belo Horizonte.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Piccinato ou Urias? Veja qual treinador tem o melhor aproveitamento
Futebol Feminino06/09/2025
- Cruzeiro
Em temporada histórica, artilheira do Cruzeiro exalta Nação Azul antes da final da A1
Cruzeiro06/09/2025
- Futebol Feminino
Técnico do Corinthians elogia o Cruzeiro, adversário na final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino05/09/2025
Com direito à convocação de Gabigol, o clube mineiro anunciou neste sábado (6) que mais de 17 mil ingressos foram vendidos para a partida, com a promessa de estádio lotado, já que a capacidade é de 23 mil. Dessa forma, a tendência é que haja um novo recorde de público para as Cabulosas, que colocaram 13.533 torcedores na semifinal contra o Palmeiras.
➡️ Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, horários e prováveis escalações da final do Brasileirão A1
Somos mais de 1️⃣7️⃣ mil confirmados para apoiar as Cabulosas na final! 🏟️🦊— Cruzeiro Feminino 🦊 (@CruzeiroFem) September 6, 2025
A Nação Azul vai fazer mais um espetáculo no Independência! Garanta seu lugar na final do Brasileirão Feminino 💪
🎟️ https://t.co/l4FdGUTwjg ou app Nação Azul (não haverá venda física)
🔹O acesso ao… pic.twitter.com/Gzl5Q9f8ap
Como comprar ingressos para Cruzeiro x Corinthians
As entradas para o jogo de ida do Brasileirão Feminino, em Belo Horizonte (MG), custam R$ 40,00 (a inteira) e R$ 20,00 (meia). Os sócios do programa 5 Estrelas pagam R$ 20,00.
Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Corinthians é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de cinco ingressos por CPF.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Corinthians lidera maiores públicos do Brasileirão Feminino
Com um projeto consolidado e hegemônico no cenário nacional e continental, o Corinthians é dono dos quatro maiores públicos do futebol feminino brasileiro. Fechando o top-5, o Internacional mostra o caminho para outros clubes. Veja a lista:
- 44.529 - Corinthians x São Paulo - volta da final do Brasileirão Feminino de 2024, na Neo Química
- 42.566 - Corinthians x Ferroviária - volta da final do Brasileirão Feminino de 2023, na Neo Química
- 41.070 - Corinthians x Internacional - volta da final do Brasileirão Feminino de 2022, na Neo Química
- 40.235 - Corinthians x São Paulo - volta da final do Paulsitão Feminino de 2023, na Neo Química
- 36.330 - Internacional x Corinthians - ida da final do Brasileirão Feminino de 2024, no Beira Rio
- Matéria
- Mais Notícias