Cruzeiro x Corinthians: 17 mil ingressos vendidos para a final do Brasileirão Feminino

As expectativas para o jogo de ida da decisão do Brasileirão Feminino estão altas e a torcida do Cruzeiro pretende comparecer em peso contra o Corinthians. A final será neste domingo (7), às 10h30, no Independência, em Belo Horizonte.

continua após a publicidade

Com direito à convocação de Gabigol, o clube mineiro anunciou neste sábado (6) que mais de 17 mil ingressos foram vendidos para a partida, com a promessa de estádio lotado, já que a capacidade é de 23 mil. Dessa forma, a tendência é que haja um novo recorde de público para as Cabulosas, que colocaram 13.533 torcedores na semifinal contra o Palmeiras.

➡️ Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, horários e prováveis escalações da final do Brasileirão A1

Somos mais de 1️⃣7️⃣ mil confirmados para apoiar as Cabulosas na final! 🏟️🦊



A Nação Azul vai fazer mais um espetáculo no Independência! Garanta seu lugar na final do Brasileirão Feminino 💪



🎟️ https://t.co/l4FdGUTwjg ou app Nação Azul (não haverá venda física)

🔹O acesso ao… pic.twitter.com/Gzl5Q9f8ap — Cruzeiro Feminino 🦊 (@CruzeiroFem) September 6, 2025

Como comprar ingressos para Cruzeiro x Corinthians

As entradas para o jogo de ida do Brasileirão Feminino, em Belo Horizonte (MG), custam R$ 40,00 (a inteira) e R$ 20,00 (meia). Os sócios do programa 5 Estrelas pagam R$ 20,00.

continua após a publicidade

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Corinthians é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de cinco ingressos por CPF.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Corinthians lidera maiores públicos do Brasileirão Feminino

Com um projeto consolidado e hegemônico no cenário nacional e continental, o Corinthians é dono dos quatro maiores públicos do futebol feminino brasileiro. Fechando o top-5, o Internacional mostra o caminho para outros clubes. Veja a lista:

continua após a publicidade

44.529 - Corinthians x São Paulo - volta da final do Brasileirão Feminino de 2024, na Neo Química 42.566 - Corinthians x Ferroviária - volta da final do Brasileirão Feminino de 2023, na Neo Química 41.070 - Corinthians x Internacional - volta da final do Brasileirão Feminino de 2022, na Neo Química 40.235 - Corinthians x São Paulo - volta da final do Paulsitão Feminino de 2023, na Neo Química 36.330 - Internacional x Corinthians - ida da final do Brasileirão Feminino de 2024, no Beira Rio