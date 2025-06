Peça importante na medalha de prata olímpica nos Jogos de Paris, Gabi Portilho está de volta à Seleção Brasileira. A atacante do Gotham City foi convocada por Arthur Elias para a disputa da Copa América feminina, em julho.

Durante convocação, o treinador falou sobre a experiência da atleta com a camisa amarelinha.

— Desde que eu assumi a Seleção a Portilho tem sido uma jogadora muito importante. Mostrou isso nas Olimpíadas e no pós Olimpíadas também. Ela vinha atuando muito bem no seu clube (Gotham), o time sem ela até caiu de desempenho. É uma atleta que está retomando de lesão, na fase de transição ainda, mas ainda temos um mês para estreia e vejo com muito otimismo conseguirmos ter ela muito bem para a estreia da Copa América. — explicou o treinador.

Gabi Portilho, do Corinthians à Seleção

Com passagens por Olympia, Kindermann, Madrid, São José e 3B da Amazônia, Portilho brilhou com a camisa do Corinthians entre 2020 e 2024, e foi treinada por Arthur Elias. Na atual temporada, soma um gol e duas assistências em sete jogos.

Gabi Portilho ganhou destaque na Seleção após balançar as redes contra a França, nas quartas de final das Olimpíadas, e garantir a vitória por 1 a 0 em Nantes. À época, a atleta disse que se tratou do “ gol mais importante da carreira”.

No setor de ataque, ela terá a concorrência de Kerolin (Manchester City-ING), Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (São Paulo), Marta (Orlando Pride), Amanda Gutierres (Palmeiras) e Jhonson (Corinthians).

Mudanças na convocação

Além de Gabi Portilho, a zagueira Antônia foi novidade na convocação de Arthur Elias. Em relação à lista de maio, de amistosos da Copa América, ficaram de fora: Thaís Ferreira (Corinthians), Yayá (Corinthians), Bruna Calderan (São Paulo) e Jheniffer (Tigres-MEX).

— Nós temos esse perfil de jogadoras que estão repetindo, mas temos muita mudança também — destacou o treinador.

