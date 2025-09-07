menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Cruzeiro e Corinthians escalados para a ida da final do Brasileirão Feminino

Partida começa às 10h30, em Belo Horizonte

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pelo jogo de ida da final do Brasileirão Feminino
imagem cameraCruzeiro e Corinthians se enfrentam pelo jogo de ida da final do Brasileirão Feminino (Foto: Alê Torres/Staff Images Woman/CBF)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/09/2025
09:52
Cruzeiro e Corinthians estão escalados para o jogo de ida da final do Brasileirão Feminino A1, neste domingo (7). A bola rola às 10h30, no Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A partida será transmitida na Globo,TV Brasil e Sportv.

Nesta final inédita, as Brabas tentam seu sétimo título nacional, enquanto as Cabulosas buscam quebrar a hegemonia alvinegra das últimas cinco temporadas. O jogo de volta será na Neo Química Arena, no próximo domingo (14), no mesmo horário.

Escalação do Cruzeiro

Para a final contra o Corinthians, o Cruzeiro conta com o reforço de Isa Haas, que estava lesionada e voltou nas semifinais, contribuindo com uma assistência na volta contra o Palmeiras. O time que vai à campo é diferente do que enfrentou o time paulista nesse jogo. Além do retorno da zagueira da Seleção Feminina, Pri Back começa jogando. Letícia e Gaby Soares estão no banco de reservas.

Escalação do Cruzeiro para enfrentar o Corinthians na final do Brasileirão Feminino
Escalação do Cruzeiro para enfrentar o Corinthians na final do Brasileirão Feminino (Foto: Reprodução/Cruzeiro)

Escalação do Corinthians

Para encarar o Cruzeiro, o treinador Lucas Piccinato escalou o time com Gabi Zanotti de volta aos 11 iniciais em relação ao time que enfrentou o São Paulo na semi. Além da camisa 10, a zagueira Erika também é titular na decisão do Brasileirão Feminino.

Escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeirona final do Brasileirão Feminino (Foto: Reprodução/Corinthians)
Escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeirona final do Brasileirão Feminino (Foto: Reprodução/Corinthians)

✅Confira arbitragem e onde assistir Cruzeiro x Corinthians

CRUZEIRO X CORINTHIANS
FINAL (IDA) - BRASILEIRÃO FEMININO A1

📆 Data e horário: domingo, 7 de setembro, às 10h30 (de Brasília);
📍 Local: Independência, Belo Horizonte-MG;
📺 Onde assistir Bahia x Confiança: SBT, Premiere, ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Thasylance de Melo Costa (SE);
🚩 Assistentes: Maira Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Escalações Confirmadas

CRUZEIRO (Técnico: Jonas Urias): Camila, Isabela, Paloma, Isa Haas, Vitória Calhau, Bedoya, Marília, Gisseli, Pri Back, Vanessinha, Byanca Brasil.

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato): Nicole, Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza, Erika, Tamires, Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Gabi Zanotti e Jaqueline.

