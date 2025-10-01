Cruzeiro e Atlético Mineiro duelam neste sábado (4), às 15h, pelo Campeonato Mineiro Feminino. A partida, válida pela 3ª rodada, será realizada na Arena Gregorão, em Contagem (MG), apenas com torcida das Cabulosas.

A Raposa chega para o clássico na liderança do Campeonato Mineiro Feminino, com seis pontos e impressionante saldo de 28 gols. O Atlético-MG soma os mesmos seis pontos, mas aparece em terceiro lugar na tabela por conta do saldo bem mais modesto, de apenas quatro gols.

Cruzeiro x Atlético-MG feminino: informações sobre ingressos

A venda de ingressos teve início na manhã desta terça-feira inicialmente para sócios do Cruzeiro, e depois para o público geral. Segundo informada pelo clube, por medidas de segurança, não haverá torcida visitante.

Os ingressos para o setor de arquibancada (portão 1) estão disponíveis por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Sócios 5 Estrelas pagam o valor promocional de R$ 15.

Confronto: Cabulosas x Atlético-MG

Data: 04/10/2025

Horário: 15h

Local: Arena Gregorão, Contagem

Abertura dos portões: 14h

Valor dos ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Onde comprar: >> APP NAÇÃO AZUL: Apple

>> APP NAÇÃO AZUL: Android

Aplicativo Oficial:

Pelo app oficial, é possível comprar ou resgatar ingressos, acessar conteúdos exclusivos e receber notificações da partida. O ingresso só pode ser apresentado pelo celular, e o QR Code estará disponível no app 7 horas antes do início do jogo. É recomendado chegar cedo para evitar filas e garantir acesso sem problemas.

Prioridade de vendas:

Sócios 5 Estrelas podem adquirir ingressos a partir das 10h desta terça-feira, até 5 ingressos por CPF. A venda geral começa às 14h pelo site ingresso.cruzeiro.com.br.

Valores dos ingressos:

Arquibancada – Portão 1: Inteira R$ 30 / Meia R$ 15

Sócios 5 Estrelas: R$ 15

Gratuidade para menores:

De acordo com a lei municipal, até dois ingressos gratuitos podem ser retirados para menores de 12 anos, desde que acompanhados dos documentos necessários. A retirada online abre em 02/10 às 15h e vai até 03/10 às 15h ou enquanto houver disponibilidade.