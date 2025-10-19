Aos 20 anos, Jhonson viveu uma noite inesquecível com a camisa do Corinthians. A jovem atacante foi a responsável por cobrar o pênalti decisivo que garantiu o título da Libertadores Feminina sobre o Deportivo Cali, no último sábado (18), em Banfield, na Argentina.

A jogadora celebrou o feito histórico e não escondeu o orgulho de fazer parte dessa conquista.

— É um orgulho enorme fazer parte dessa história. Trabalhamos muito para chegar até aqui e sabíamos da responsabilidade que é representar o Corinthians em uma final como essa — afirmou.

As Brabas venceram por 5 a 3, com gols de Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Jhonson, enquanto o time colombiano desperdiçou uma cobrança com Ibargüen. Além da emoção pelo título, a jovem também comentou sobre as provocações feitas pelas colombianas durante a decisão, em entrevista ao Meu Timão.

— Eu estava muito confiante, não estava nervosa, não. Eu pensei: 'mano, eu vou fazer e mandar elas calarem a boca. É só isso que estava passando na minha cabeça, estava bem confiante — declarou ela.

Corinthians garante vaga em competição internacional

Uma das grandes novidades do título da Libertadores Feminina de 2025 é a vaga garantida para a primeira edição da Copa das Campeãs de Clubes, que será disputada em Londres, entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026.

Com a conquista, o Corinthians representará a América do Sul no torneio, que reunirá os campeões continentais. A competição já tem confirmados o Gotham FC (Estados Unidos), vencedor da Concachampions Feminina, e o Arsenal (Inglaterra), atual campeão europeu.

Resta apenas a definição do representante africano. As Brabas estreiam diretamente na semifinal e terão pela frente o Gotham FC, em busca de mais um título internacional.

Jhonson marca para o Corinthians contra o Boca Juniors, pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)



