imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians leva à Fifa reclamação sobre o Arsenal antes de final da Copa das Campeãs; entidade analisa

Clube relata presença de pessoas ligadas ao Arsenal em local com visão do campo; Entidade confirma recebimento de reclamação e diz que vai analisar o caso

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 31/01/2026
19:25
Atualizado há 1 minutos
Ana Vitória, Duda Sampaio e demais atletas do Corinthians durante treino em Londres. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Ana Vitória, Duda Sampaio e demais atletas do Corinthians durante treino em Londres. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Às vésperas da final da Copa das Campeãs da Fifa, marcada para este domingo (1º), em Londres, o Corinthians registrou uma reclamação formal junto à entidade máxima do futebol após levantar suspeitas sobre uma possível observação indevida de seus treinamentos. O episódio ocorreu durante a preparação das Brabas em um centro de treinamento cedido pelo Barnet FC, na Inglaterra.

De acordo com o relato apresentado pelo clube brasileiro, pessoas identificadas com vestimentas semelhantes às do staff do Arsenal teriam sido vistas em pontos com visão para o campo durante atividades do Corinthians.

O treino em questão era considerado fechado, o que aumentou o desconforto da comissão técnica alvinegra, segundo apurou o portal Meu Timão. O Corinthians entende que a situação pode ter comprometido a privacidade do trabalho realizado antes da decisão.

Procurada, a FIFA confirmou o recebimento da reclamação. Em nota, a entidade informou que "recebeu uma reclamação formal do SC Corinthians referente ao treino deste sábado" e que "as informações fornecidas pelo clube serão analisadas, e quaisquer atualizações serão divulgadas oportunamente". Até o momento, não há conclusão oficial nem indicação de abertura de processo disciplinar.

O Arsenal, adversário do Corinthians na final, não se posicionou sobre o caso até a publicação desta matéria. O local também é utilizado para treinos das categorias de base feminina do clube inglês.

Situação esquenta bastidores na véspera de final entre Corinthians e Arsenal

O tema ganha relevância por anteceder uma partida histórica, que marca a primeira final do Mundial Feminino de Clubes organizada pela Fifa.

A entidade possui precedentes de punições caso confirmada a espionagem, como ocorreu nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando a seleção do Canadá foi sancionada após a utilização de drone para observar um treino adversário.

A decisão entre Corinthians e Arsenal segue mantida para este domingo, no Emirates Stadium, enquanto o episódio relatado pelo clube brasileiro aguarda avaliação por parte da Fifa.

A foto que embasa a denúncia não possui autoria definida.

Pessoas com mochilas do Arsenal observam treino do Corinthians. (Foto: reprodução/internet)
Pessoas com mochilas do Arsenal observam treino do Corinthians. (Foto: reprodução/internet)

