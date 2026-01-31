Às vésperas da final da Copa das Campeãs da Fifa, marcada para este domingo (1º), em Londres, o Corinthians registrou uma reclamação formal junto à entidade máxima do futebol após levantar suspeitas sobre uma possível observação indevida de seus treinamentos. O episódio ocorreu durante a preparação das Brabas em um centro de treinamento cedido pelo Barnet FC, na Inglaterra.

continua após a publicidade

De acordo com o relato apresentado pelo clube brasileiro, pessoas identificadas com vestimentas semelhantes às do staff do Arsenal teriam sido vistas em pontos com visão para o campo durante atividades do Corinthians.

O treino em questão era considerado fechado, o que aumentou o desconforto da comissão técnica alvinegra, segundo apurou o portal Meu Timão. O Corinthians entende que a situação pode ter comprometido a privacidade do trabalho realizado antes da decisão.

continua após a publicidade

Procurada, a FIFA confirmou o recebimento da reclamação. Em nota, a entidade informou que "recebeu uma reclamação formal do SC Corinthians referente ao treino deste sábado" e que "as informações fornecidas pelo clube serão analisadas, e quaisquer atualizações serão divulgadas oportunamente". Até o momento, não há conclusão oficial nem indicação de abertura de processo disciplinar.

O Arsenal, adversário do Corinthians na final, não se posicionou sobre o caso até a publicação desta matéria. O local também é utilizado para treinos das categorias de base feminina do clube inglês.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Situação esquenta bastidores na véspera de final entre Corinthians e Arsenal

O tema ganha relevância por anteceder uma partida histórica, que marca a primeira final do Mundial Feminino de Clubes organizada pela Fifa.

A entidade possui precedentes de punições caso confirmada a espionagem, como ocorreu nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando a seleção do Canadá foi sancionada após a utilização de drone para observar um treino adversário.

A decisão entre Corinthians e Arsenal segue mantida para este domingo, no Emirates Stadium, enquanto o episódio relatado pelo clube brasileiro aguarda avaliação por parte da Fifa.

A foto que embasa a denúncia não possui autoria definida.

➡️ Meia do Corinthians minimiza favoritismo do Arsenal: 'Podem continuar desacreditando da gente'