Corinthians x Independiente Dragonas feminino: onde assistir e escalações
Brabas estreiam na Libertadores nesta quinta-feira (2), às 16h (horário de Brasília)
O Corinthians estreia na Libertadores Feminina 2025 nesta quinta-feira (2), às 16h, contra o Independiente Dragonas (EQU), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. A partida terá transmissão ao vivo em XSports, Canal GOAT, CazéTV, NSports, Meu Timão e SporTV.
Além de Corinthians e Dragonas, o Grupo A ainda conta com o Always Ready (BOL) e o Independiente Santa Fé (COL). Após as três rodadas da fase de grupos, apenas as duas melhores equipes garantem vaga nas quartas de final.
Ficha do jogo
Atual campeão brasileiro e já garantido na Libertadores de 2026, o Corinthians chega como favorito ao título desta edição. Mesmo coroado no cenário nacional, o time enfrentou altos e baixos ao longo do ano. Em 37 partidas disputadas, as Brabas somam 26 vitórias, sete empates e apenas três derrotas.
Adversário do Corinthians na estreia, o Independiente Dragonas (EQU) chega embalado pela campanha praticamente perfeita na Superliga Feminina do Equador 2025, onde foi campeão invicto, com 25 vitórias e apenas 1 empate em 26 jogos, além de um saldo impressionante de +68 gols (76 marcados e 8 sofridos). O time ainda conta com duas brasileiras no elenco: a goleira Mary e a meia Lari Danielle.
Onde assistir – Corinthians x Independiente Dragonas
📍 Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)
📅 Data: quarta-feira, 2 de outubro
⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)
📺 Transmissão: XSports, Canal GOAT, Cazé TV, NSports, Meu Timão e SporTV
⚽ ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Nicole; Erika, Mariza, Thaís Ferreira; Gi Fernandes, Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
INDEPENDIENTE: Mendoza, Rodríguez, Riveros, Litardo, Nunes, Burgos, Caicedo, Pico, Guerra, Charcopa e Roldán. Técnico: Gustavo Pineda.
