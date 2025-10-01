O Corinthians estreia na Libertadores Feminina 2025 nesta quinta-feira (2), às 16h, contra o Independiente Dragonas (EQU), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. A partida terá transmissão ao vivo em XSports, Canal GOAT, CazéTV, NSports, Meu Timão e SporTV.

Além de Corinthians e Dragonas, o Grupo A ainda conta com o Always Ready (BOL) e o Independiente Santa Fé (COL). Após as três rodadas da fase de grupos, apenas as duas melhores equipes garantem vaga nas quartas de final.

Ficha do jogo COR IND 1ª RODADA Libertadores Feminina Data e Hora Quinta-feira (2), às 16h Local Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina Árbitro Laura Fortunado (ARG) Assistentes Gisela TrucCo (ARG) Var Salome Di Iorio (ARG) Onde assistir

Atual campeão brasileiro e já garantido na Libertadores de 2026, o Corinthians chega como favorito ao título desta edição. Mesmo coroado no cenário nacional, o time enfrentou altos e baixos ao longo do ano. Em 37 partidas disputadas, as Brabas somam 26 vitórias, sete empates e apenas três derrotas.

Jogadoras do Corinthians comemoram gol contra o Bahia pelo Brasileirão Feminino (Foto: Divulgação / @SCCPFutFeminino)

Adversário do Corinthians na estreia, o Independiente Dragonas (EQU) chega embalado pela campanha praticamente perfeita na Superliga Feminina do Equador 2025, onde foi campeão invicto, com 25 vitórias e apenas 1 empate em 26 jogos, além de um saldo impressionante de +68 gols (76 marcados e 8 sofridos). O time ainda conta com duas brasileiras no elenco: a goleira Mary e a meia Lari Danielle.

Onde assistir – Corinthians x Independiente Dragonas

📍 Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)

📅 Data: quarta-feira, 2 de outubro

⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)

📺 Transmissão: XSports, Canal GOAT, Cazé TV, NSports, Meu Timão e SporTV

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; Erika, Mariza, Thaís Ferreira; Gi Fernandes, Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

INDEPENDIENTE: Mendoza, Rodríguez, Riveros, Litardo, Nunes, Burgos, Caicedo, Pico, Guerra, Charcopa e Roldán. Técnico: Gustavo Pineda.