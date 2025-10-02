menu hamburguer
Futebol Feminino

Corinthians e Independiente duelam pela Libertadores Feminina; veja escalações confirmadas

Será a estreia das Brabas na competição

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/10/2025
15:04
Estádio Florencio Sola recebe Corinthians x Independiente. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Estádio Florencio Sola recebe Corinthians x Independiente. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
O Corinthians entra em campo logo mais, às 16h (horário de Brasília), contra o Independiente Dragonas, pela primeira rodada da Libertadores Feminina. A bola rola no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires e conta com transmissão na TV e no streaming, de XSports, Canal GOAT, Cazé TV, NSports, Meu Timão e SporTV.

As Brabas iniciam a trajetória em busca de mais um título continental. O técnico Lucas Piccinato escalou a equipe com Nicole; Thaís Ferreira, Mariza, Tamires e Gi Fernandes; Duda Sampaio, Day Rodríguez e Vic Albuquerque; Robledo, Jhonson e Gabi Zanotti.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Gustavo Pineda, técnico do Independiente Dragonas vem a campo com Maryana; Mayerli, Evelyn, Fiorella, Nicole, Hilda, Karen, Yaritza Nicole, Aldana Tamayo, Roldan e Nunes Rodrigues.

➡️ Problema à vista: estádios da Libertadores recebem 32 jogos em duas semanas

Onde assistir – Corinthians x Independiente Dragonas

📍 Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)
📅 Data: quarta-feira, 2 de outubro
⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)
📺 Transmissão: XSports, Canal GOAT, Cazé TV, NSports, Meu Timão e SporTV

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Mariza, Tamires e Gi Fernandes; Duda Sampaio, Day Rodríguez e Vic Albuquerque; Robledo, Jhonson e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

INDEPENDIENTE: Maryana; Mayerli, Evelyn, Fiorella, Nicole, Hilda, Karen, Yaritza Nicole, Aldana Tamayo, Roldan e Nunes Rodrigues. Técnico: Gustavo Pineda.

