Corinthians e Independiente duelam pela Libertadores Feminina; veja escalações confirmadas
Será a estreia das Brabas na competição
O Corinthians entra em campo logo mais, às 16h (horário de Brasília), contra o Independiente Dragonas, pela primeira rodada da Libertadores Feminina. A bola rola no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires e conta com transmissão na TV e no streaming, de XSports, Canal GOAT, Cazé TV, NSports, Meu Timão e SporTV.
As Brabas iniciam a trajetória em busca de mais um título continental. O técnico Lucas Piccinato escalou a equipe com Nicole; Thaís Ferreira, Mariza, Tamires e Gi Fernandes; Duda Sampaio, Day Rodríguez e Vic Albuquerque; Robledo, Jhonson e Gabi Zanotti.
Gustavo Pineda, técnico do Independiente Dragonas vem a campo com Maryana; Mayerli, Evelyn, Fiorella, Nicole, Hilda, Karen, Yaritza Nicole, Aldana Tamayo, Roldan e Nunes Rodrigues.
Onde assistir – Corinthians x Independiente Dragonas
📍 Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)
📅 Data: quarta-feira, 2 de outubro
⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)
📺 Transmissão: XSports, Canal GOAT, Cazé TV, NSports, Meu Timão e SporTV
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Mariza, Tamires e Gi Fernandes; Duda Sampaio, Day Rodríguez e Vic Albuquerque; Robledo, Jhonson e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
INDEPENDIENTE: Maryana; Mayerli, Evelyn, Fiorella, Nicole, Hilda, Karen, Yaritza Nicole, Aldana Tamayo, Roldan e Nunes Rodrigues. Técnico: Gustavo Pineda.
