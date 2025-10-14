Corinthians x Ferroviária feminino: onde assistir e escalações

Corinthians e Ferroviária jogam nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), pela semifinal da Libertadores Feminina. Os times brasileiros entram em campo no Estádio Francisco Urbano, Morón, com transmissão na TV e no streaming: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming) exibem a partida.

continua após a publicidade

Quem avançar terá o vencedor de Colo-Colo e Deportivo Cali que também será na quarta (15), às 16h (horário de Brasília). A final será no sábado (18), com horário a ser definido.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ficha do jogo COR AFE Semifinal Libertadores Feminina Data e Hora Quarta-feira, 15 de outubro Local Estádio Francisco Urbano, Morón, Argentina Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

O Corinthians dominou o Grupo A da Libertadores Feminina, somando sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate. As Brabas empataram por 1 a 1 com o Independiente Dragonas, golearam o Always Ready por 11 a 0 e venceram o Santa Fe por 1 a 0. Nas quartas, a equipe goleou o Boca Juniors por 4 a 0.

continua após a publicidade

Jogadoras do Corinthians comemoram gol contra o Always Ready na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

A Ferroviária somou sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate, garantindo a liderança da chave. As Guerreiras Grenás venceram o Adiffem por 1 a 0 na estreia, superaram o Alianza Lima por 2 a 1 e empataram sem gols com o Boca Juniors na última rodada. Nas quartas, as Guerreiras Grenás atropelaram a Indepediente Dragonas por 3 a 0.

➡️ Corinthians é dono do melhor ataque da Libertadores Feminina

Luciana, da Ferroviária, em campo pela Libertadores Femenina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Corinthians x Ferroviária - onde assistir

Data: quarta-feira, 15 de outubro

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Urbano, Morón

Onde assistir: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Andressa Alves; Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

continua após a publicidade

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Raquel, Sissi e Duda Santos; Nat Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.