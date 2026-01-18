Corinthians estampa campanha 'Brabas in London' durante clássico com o São Paulo
Time feminino embarca nesta semana para Copa dos Campeões da Fifa
No clássico contra o São Paulo, neste domingo (18), na Neo Química Arena, o Corinthians levou para o campo apoio às Brabas, como é chamado o time feminino. A camisa utilizada pelo Timão trouxe uma referência direta à campanha "Brabas in London", iniciativa que conecta o futebol masculino à trajetória internacional da equipe feminina, que disputará neste mês a Copa dos Campeões Feminina da Fifa, em Londres. As jogadoras também estiveram no gramado antes da bola rolar.
Abaixo do número, o uniforme estampava a logo da campanha, criada para marcar a participação histórica das Brabas no torneio intercontinental organizado pela FIFA. O detalhe simbólico reforça a integração entre os departamentos e amplia a visibilidade do futebol feminino em um dos jogos de maior audiência do calendário nacional.
Corinthians participa da Copa dos Campeões Feminina
A ação acontece às vésperas da estreia do Corinthians na Copa dos Campeões Feminina da FIFA, competição inédita que será disputada pela primeira vez em 2026 e reunirá as campeãs continentais do futebol feminino. Representante do Brasil e da Conmebol, o Timão garantiu vaga ao conquistar a Libertadores Feminina de 2025 e será um dos protagonistas do torneio.
Primeiro torneio mundial de clubes da modalidade, a fase decisiva da competição será realizada entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro, em Londres, com confrontos eliminatórios em sede única. O Corinthians estreia no dia 28 de janeiro, diante do Gotham FC, dos Estados Unidos, no Gtech Community Stadium, e pode avançar à final marcada para o Emirates Stadium, casa do Arsenal.
