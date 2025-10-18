menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians x Deportivo Cali feminino: onde assistir e escalações

Final da Libertadores Feminina será neste sábado (18)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/10/2025
08:54
Corinthians e Deportivo Cali se enfrentam pela Libertadores Feminina.
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians enfrenta o Deportivo Cali neste sábado (18), às 16h30, no Estádio Florêncio Sola, pela final da Libertadores Feminina 2025. O jogo será transmitido pela TV Globo para o estado de São Paulo, além de Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV.

A final é de jogo único e não haverá prorrogação. Em caso de empate, o título será decidido nos pênaltis.

➡️ Conmebol define arbitragem da final da Libertadores Feminina

Ficha do jogo

Escudo-do-Corinthians
COR
Escudo Deportivo Cali
DEP
Final
Libertadores Feminina
Data e Hora
Sábado, 18 de outubro de 2025
Local
Estádio Florêncio Sola
Árbitro
Maria Laura Fortunato (ARG)
Assistentes
Gisela Trucco (ARG) e Carla López (ARG)
Var
Saloma Di Iorio (ARG)
Onde assistir

As Brabas chegam a essa etapa da competição após uma campanha de consistência. A equipe terminou a primeira fase no Grupo A, com sete pontos, com duas vitórias e um empate. No mata-mata, venceu o Boca Juniors por 4 a 0 nas quartas e a Ferroviária nos pênaltis, por 6 a 5.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Gi Fernandes e Jhonson, do Corinthians, comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
O Deportivo Cali, por sua vez, também liderou seu grupo, o D, com campanha idêntica. No mata-mata venceu São Paulo por 2 a 0 e o Colo-Colo, nos pênaltis, por 5 a 4.

➡️ Com golaço de Giovanna Waksman, Brasil vence Marrocos na estreia do Mundial Sub-17

Deportivo Cali é finalista da Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
Tudo sobre a final da Libertadores Feminina

  • CORINTHIANS X DEPORTIVO CALI
  • Data: sábado, 18 de outubro
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Onde assistir: TV Globo SP, Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Andressa Alves (Vic Albuquerque); Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

DEPORTIVO CALI: Luisa Agudelo, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Loren Sanchéz, Paula Medina, Paola García, Melanin Aponzá, Kelly Ibarguen e María Marquinez. Técnico: Jhon Alber Ortíz.

