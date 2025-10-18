Corinthians x Deportivo Cali feminino: onde assistir e escalações
Final da Libertadores Feminina será neste sábado (18)
O Corinthians enfrenta o Deportivo Cali neste sábado (18), às 16h30, no Estádio Florêncio Sola, pela final da Libertadores Feminina 2025. O jogo será transmitido pela TV Globo para o estado de São Paulo, além de Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV.
A final é de jogo único e não haverá prorrogação. Em caso de empate, o título será decidido nos pênaltis.
Ficha do jogo
As Brabas chegam a essa etapa da competição após uma campanha de consistência. A equipe terminou a primeira fase no Grupo A, com sete pontos, com duas vitórias e um empate. No mata-mata, venceu o Boca Juniors por 4 a 0 nas quartas e a Ferroviária nos pênaltis, por 6 a 5.
O Deportivo Cali, por sua vez, também liderou seu grupo, o D, com campanha idêntica. No mata-mata venceu São Paulo por 2 a 0 e o Colo-Colo, nos pênaltis, por 5 a 4.
Tudo sobre a final da Libertadores Feminina
- CORINTHIANS X DEPORTIVO CALI
- Data: sábado, 18 de outubro
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Onde assistir: TV Globo SP, Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Andressa Alves (Vic Albuquerque); Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
DEPORTIVO CALI: Luisa Agudelo, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Loren Sanchéz, Paula Medina, Paola García, Melanin Aponzá, Kelly Ibarguen e María Marquinez. Técnico: Jhon Alber Ortíz.
