O técnico do Botafogo, Artur Jorge, que conquistou o Brasileirão com o time carioca neste domingo (8), foi eleito o melhor técnico da competição no Prêmio ESPN Bola de Prata, o Troféu Telê Santana, realizado nesta segunda-feira (9). Pelo futebol feminino, o coroado da premiação foi Lucas Piccinato, que assumiu o comando do Corinthians após a saída de Arthur Elias.

O técnico português comandou o Glorioso também na conquista da atual Libertadores, mas não conseguiu ir ao prêmio, diferentemente do corintiano, que venceu o Brasileirão Feminino e conseguiu receber o troféu.

- Ele pegou uma granada, tirou o pino e entregou na minha mão - brincou Piccinato, sobre a saída de Arthur Elias, que admitiu ter ficado impressionado com a "fome de bola" da equipe, que sempre trabalhar forte e, apesar dos vários títulos conquistados recentemente, "não tira o pé em nenhum momento".

- A minha trajetória aqui no Corinthians foi como eu já imaginava, com muita reticência da torcida. Muita gente não acreditava tanto no processo por ser uma sequência do trabalho de um grande vencedor aqui no clube (Arthur Elias). Imagino que qualquer pessoa que passasse por aqui iria sofrer as mesmas situações. Um trabalho extremamente vencedor, que empilhou títulos, que conseguiu atingir marcas histórias. Se tivesse o Guardiola assumindo minha cadeira, com certeza ele estaria pressionado da mesma forma. Mas o trabalho é sempre pautado em muita verdade, entrega, dedicação e muita luta - disse Piccinato.