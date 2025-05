O técnico Lucas Piccinato, do Corinthians, desabafou sobre o desempenho das Brabas no Brasileirão Feminino. O time foi vaiado pela torcida mesmo com vitória por 2 a 0 diante do Grêmio, na quinta-feira (1º), com gols de Jaqueline e Gabi Zanotti.

— Acho que é natural (ser vaiado), o torcedor está incomodado, assim como eu estou incomodado, assim como o grupo tá incomodado. O torcedor tem todo direito de vaiar. O torcedor nos ajudou muito hoje aqui, acho que sem a torcida a gente não teria buscado o resultado, o torcedor sempre nos ajuda muito. — destacou Piccinato, em entrevista pós-jogo.

➡️Corinthians sofre, mas vence o Grêmio por 2 a 0 e se recupera no Brasileiro feminino

Atuais campeãs, as Brabas estão na quarta colocação do Brasileirão Feminino. Para o treinador, o Corinthians tem condições de defender o título nacional.

— Entendo o incômodo, entendo a insatisfação, mas eu já falei outras vezes, eu estou com a cabeça muito focada pra tentar buscar os resultados, mudar essa maré. Acho que a gente tem total condição de fazer uma segunda perna do Campeonato Brasileiro diferente e voltar a almejar aquilo que a gente sempre almejou, que é o título — projetou.

Ex-Internacional, Lucas Piccinato assumiu o Corinthians em dezembro de 2023, após Arthur Elias deixar o clube para assumir a Seleção Brasileira. No Parque São Jorge, ele já conquistou a Libertadores Feminina, o Brasileirão e a Supercopa do Brasil, em 2024.

Partida entre Corinthians x Grêmio, realizado esta tarde no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino - 2025. São Paulo / SP / Brasil - 01/05/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

Corinthians: campanha e próximos jogos no Brasileirão Feminino

As Brabas tem aproveitamento de 62% na edição atual da competição, com quatro vitórias, três empates e uma derrota na competição, justamente contra o Palmeiras, na 4ª rodada.

Campanha

1ª rodada (24/03) – Real Brasília 2 x 8 Corinthians

2ª rodada (27/03) – Corinthians 2 x 0 Juventude

3ª rodada (30/03) – Red Bull Bragantino 2 x 2 Corinthians

4ª rodada (12/04) – Corinthians 1 x 2 Palmeiras

5ª rodada (15/04) – Fluminense 1 x 1 Corinthians

6ª rodada (20/04) – Corinthians 8 x 0 3B da Amazônia

7ª rodada (26/04) – São Paulo 1 x 1 Corinthians

8ª rodada (01/05) – Corinthians 2 x 0 Grêmio

Próximos jogos