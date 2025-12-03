Análise: Corinthians deve manter eficácia para confirmar vaga na final do Paulistão Feminino
Brabas venceram jogo de ida por 2 a 1
O Corinthians recebe o São Paulo nesta quinta-feira (4), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão Feminino. Com a vantagem de um gol, basta repetir a boa atuação no jogo de ida e confirmar a vaga na decisão.
As Brabas venceram o São Paulo por 2 a 1 na semifinal do Paulistão Feminino e mostrou, mais uma vez, por que é um time que decide. A equipe de Lucas Piccinato foi mais eficiente no terço final, soube explorar as fragilidades defensivas do rival e chega para o jogo de volta com a confiança de quem domina os momentos-chave dos clássicos.
Eficiência como marca de um Corinthians acostumado a decidir
Mesmo com equilíbrio nos números, posse dividida, 13 finalizações contra 16 do São Paulo e 7 chutes no alvo, o Corinthians foi mais contundente. Jhonson, em grande atuação, decidiu o jogo com mobilidade e capacidade de atacar espaços, aproveitando as brechas na recomposição tricolor.
Nas disputas físicas, as Brabas levaram vantagem, vencendo 52% dos duelos, fator que ajudou a controlar o ritmo da partida nos momentos de pressão. Os números são da plataforma Sofascore.
Como o Timão pode selar a classificação
Para o jogo de volta, o Corinthians depende menos de mudanças estruturais e mais de ajustes finos no seu modelo.
O time precisa seguir explorando a força de suas transições ofensivas, com Jhonson e Gabi Zanotti se movendo entre as linhas e criando superioridade numérica.
Day Rodríguez e Duda Sampaio serão fundamentais para equilibrar o meio, sustentando a marcação e acelerando o primeiro passe para encaixar contra-ataques.
Segurança defensiva e atenção aos detalhes
Na defesa, o Corinthians terá de lidar com a necessidade do São Paulo de buscar o resultado. A linha comandada por Erika e Mariza, que podem ser titulares, precisa manter compactação e atenção às infiltrações de Isa Guimarães e aos movimentos de apoio de Crivelari.
O desempenho nas bolas paradas defensivas será decisivo. O Corinthians conquistou o título do Brasileirão Feminino de 2025 com gol de bola parada de Thaís Ferreira, e pode explorar esse recurso em caso de maior dificuldade.
Cenário para a decisão
Com a vantagem construída e um histórico recente favorável no confronto, o Corinthians chega mais confortável. No entanto, o clube sabe que o jogo da volta exige concentração total: o São Paulo criou volume e tem alternativas para incomodar. Se repetir a eficiência da ida, as Brabas têm boas chances de carimbar mais uma final na temporada.
