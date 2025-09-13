Corinthians x Cruzeiro feminino: onde assistir e escalações
Quem vencer fica com a taça
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino. A decisão conta com transmissão da TV Globo, TV Brasil e Sportv.
Após o empate em 2 a 2 no Independência, em Belo Horizonte, quem vencer em Itaquera fica com o título. A expectativa é de casa cheia em São Paulo, com mais de 40 mil torcedores confirmados. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis.
➡️ Técnico do Corinthians vê equipe mais madura para enfrentar o Cruzeiro no Brasileirão
Ficha do jogo
O técnico do Corinthians deve ir a campo com suas principais jogadoras. Os destaques são Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e a jovem Jhonson. As Brabas têm o melhor ataque da competição, com 56 gols marcados nesta edição do Brasileirão Feminino.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Do lado celeste, Jonas Urias terá boa parte da equipe à disposição para a partida. No Departamento de Saúde e Performance do clube, estão em tratamento três atletas: a atacante Fabiola Sandoval, que passou por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo; a lateral Giovanna Oliveira, em recuperação de um edema ósseo no joelho direito; e a zagueira Layza, que trata uma entorse no tornozelo esquerdo.
➡️ Isa Haas aponta o que o Cruzeiro precisa para vencer o Corinthians
Onde assistir Corinthians x Cruzeiro
- Corinthians x Cruzeiro - Final do Brasileirão Feminino
- 📍Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- 📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
- ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- Onde assistir: TV Globo, TV Brasil e Sportv
⚽ ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Nicole; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Gi Fernandes; Day Rodríguez, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Andressa Alves, Jaqueline e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
CRUZEIRO: Camila; Gisseli, Paloma Maciel, Isa Haas e Isabela; Gaby Soares, Bedoya e Vanessinha; Byanca Brasil, Marília e Letícia. Técnico: Jonas Urias.
