Futebol Feminino

Corinthians x Cruzeiro feminino: onde assistir e escalações

Quem vencer fica com a taça

Corinthians e Cruzeiro disputam o título do Brasileirão Feminino A1 neste domingo (14)
imagem cameraCorinthians e Cruzeiro disputam o título do Brasileirão Feminino A1 neste domingo (14).
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 13/09/2025
15:54
  • Matéria
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino. A decisão conta com transmissão da TV Globo, TV Brasil e Sportv.

Após o empate em 2 a 2 no Independência, em Belo Horizonte, quem vencer em Itaquera fica com o título. A expectativa é de casa cheia em São Paulo, com mais de 40 mil torcedores confirmados. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis.

➡️ Técnico do Corinthians vê equipe mais madura para enfrentar o Cruzeiro no Brasileirão

Ficha do jogo

Escudo-do-Corinthians
COR
Cruzeiro-escudo-onde-assistir
CRU
Final
Brasileirão Feminino
Data e Hora
Domingo, 14 de setembro
Local
Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro
Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
Assistentes
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
Var
Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Onde assistir

O técnico do Corinthians deve ir a campo com suas principais jogadoras. Os destaques são Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e a jovem Jhonson. As Brabas têm o melhor ataque da competição, com 56 gols marcados nesta edição do Brasileirão Feminino.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Do lado celeste, Jonas Urias terá boa parte da equipe à disposição para a partida. No Departamento de Saúde e Performance do clube, estão em tratamento três atletas: a atacante Fabiola Sandoval, que passou por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo; a lateral Giovanna Oliveira, em recuperação de um edema ósseo no joelho direito; e a zagueira Layza, que trata uma entorse no tornozelo esquerdo.

➡️ Isa Haas aponta o que o Cruzeiro precisa para vencer o Corinthians

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro

  • Corinthians x Cruzeiro - Final do Brasileirão Feminino
  • 📍Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • 📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
  • ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
  • Onde assistir: TV Globo, TV Brasil e Sportv

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Gi Fernandes; Day Rodríguez, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Andressa Alves, Jaqueline e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

CRUZEIRO: Camila; Gisseli, Paloma Maciel, Isa Haas e Isabela; Gaby Soares, Bedoya e Vanessinha; Byanca Brasil, Marília e Letícia. Técnico: Jonas Urias.

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na final do Brasileirão Feminino (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)
Tudo sobre

