Corinthians x Cruzeiro feminino: onde assistir e escalações

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino. A decisão conta com transmissão da TV Globo, TV Brasil e Sportv.

Após o empate em 2 a 2 no Independência, em Belo Horizonte, quem vencer em Itaquera fica com o título. A expectativa é de casa cheia em São Paulo, com mais de 40 mil torcedores confirmados. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis.

Final Brasileirão Feminino Data e Hora Domingo, 14 de setembro Local Neo Química Arena, São Paulo (SP) Árbitro Deborah Cecilia Cruz Correia (PE) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) Var Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

O técnico do Corinthians deve ir a campo com suas principais jogadoras. Os destaques são Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e a jovem Jhonson. As Brabas têm o melhor ataque da competição, com 56 gols marcados nesta edição do Brasileirão Feminino.

Do lado celeste, Jonas Urias terá boa parte da equipe à disposição para a partida. No Departamento de Saúde e Performance do clube, estão em tratamento três atletas: a atacante Fabiola Sandoval, que passou por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo; a lateral Giovanna Oliveira, em recuperação de um edema ósseo no joelho direito; e a zagueira Layza, que trata uma entorse no tornozelo esquerdo.

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro - Final do Brasileirão Feminino

📍Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: TV Globo, TV Brasil e Sportv

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Gi Fernandes; Day Rodríguez, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Andressa Alves, Jaqueline e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

CRUZEIRO: Camila; Gisseli, Paloma Maciel, Isa Haas e Isabela; Gaby Soares, Bedoya e Vanessinha; Byanca Brasil, Marília e Letícia. Técnico: Jonas Urias.