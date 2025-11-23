Corinthians e Palmeiras vencem e encaminham classificação à final do Paulistão Feminino
Definição será em 4 de dezembro
Corinthians e Palmeiras venceram os jogos de ida das semifinais do Paulistão Feminino e se aproximaram das vagas nas finais. O Alviverde tem situação mais confortável, após vencer por 2 a 0, enquanto o Timão, com vitória por 2 a 1, está a um empate da final.
Caso confirmem a classificação na quinta-feira, 4 de dezembro, Corinthians e Palmeiras voltarão a se encontrar na decisão. Em 2024, as Palestrinas levaram a melhor nas penalidades e ficaram com o título estadual, enquanto as Brabas tentem retomá-lo.
Nos jogos de ida, o Palmeiras terá a Ferroviária pela frente na quinta-feira (4), às 19h, na Arena Barueri, em Barueri (SP). No mesmo dia, Corinthians e São Paulo decidem a segunda vaga na final, às 21h30, na Neo Química Arena.
Como foram os jogos de ida do Paulistão Feminino
O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (22), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. Jhonson, duas vezes, marcou os gols das Brabas, e Crivelari para as Soberanas.
Já o Palmeiras venceu a Ferroviária por 2 a 0 na manhã deste domingo (22), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo jogo de ida da final do Paulistão Feminino 2025. Os gols foram marcados por Amanda Gutierres e Pati Maldaner.
