Corinthians x América-MG feminino: onde assistir e escalações

O Corinthians recebe o América-MG nesta segunda-feira (23), às 21h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo, e conta com transmissão exclusiva da TV Brasil.

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As Brabas somam quatro pontos na competição, com uma vitória, um empate e uma derrota. O América-MG, por outro lado, ainda não pontuou e é lanterna da competição.

O Corinthians comercializa ingressos a partir de R$ 30 para a partida. As vendas são feitas no site https://www.fieltorcedor.com.br.

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TREINO FEMININO - 21.03.2026 - Fotos: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

ARBITRAGEM

Rejane Caetano Da Silva (CE) Árbitro Assistente 1: Juliana Vicentin Esteves (SP) Árbitro Assistente 2: Anna Beatriz Scagnolato (SP) Quarto Árbitro: Talita Ximenes de Freitas (SP) Analista de Campo: Carlos Donizeti Pianosqui (SP)

Corinthians x América-MG feminino: onde assistir

Brasileirão Feminino – 4ª rodada

Data: segunda, 23 de março

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Onde assistir: TV Brasil (canal aberto)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Erika, Letícia Teles e Juliete; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; enquanto Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnica: Emily Lima.

AMÉRICA-MG: Sandy; Duda Nascimento, Maiara, Mimi e Laís; Pâmella, Rafinha, Kaylaine, Emily Dubai e Gaby; Ana Clara e Dani Ortolan. Técnico: João Victor.