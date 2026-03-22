Corinthians x América-MG feminino: onde assistir e escalações
Jogo será na Neo Química Arena nesta segunda (23)
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O Corinthians recebe o América-MG nesta segunda-feira (23), às 21h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo, e conta com transmissão exclusiva da TV Brasil.
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As Brabas somam quatro pontos na competição, com uma vitória, um empate e uma derrota. O América-MG, por outro lado, ainda não pontuou e é lanterna da competição.
O Corinthians comercializa ingressos a partir de R$ 30 para a partida. As vendas são feitas no site https://www.fieltorcedor.com.br.
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ARBITRAGEM
- Rejane Caetano Da Silva (CE)
- Árbitro Assistente 1: Juliana Vicentin Esteves (SP)
- Árbitro Assistente 2: Anna Beatriz Scagnolato (SP)
- Quarto Árbitro: Talita Ximenes de Freitas (SP)
- Analista de Campo: Carlos Donizeti Pianosqui (SP)
Corinthians x América-MG feminino: onde assistir
- Brasileirão Feminino – 4ª rodada
- Data: segunda, 23 de março
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Onde assistir: TV Brasil (canal aberto)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Erika, Letícia Teles e Juliete; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; enquanto Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnica: Emily Lima.
AMÉRICA-MG: Sandy; Duda Nascimento, Maiara, Mimi e Laís; Pâmella, Rafinha, Kaylaine, Emily Dubai e Gaby; Ana Clara e Dani Ortolan. Técnico: João Victor.
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