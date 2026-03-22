O Corinthians enfrenta o América-MG nesta segunda-feira (23), às 21h, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Os ingressos custam a partir de R$ 30.

continua após a publicidade

Neste domingo (22), a equipe iniciou o dia com trabalho na academia. Na sequência, já em campo, a técnica Emily Lima comandou ajustes em jogadas de bola parada, concluindo o sexto dia de atividades da equipe na semana.

As Brabas somam quatro pontos na competição, com uma vitória, um empate e uma derrota. O América-MG, por outro lado, ainda não pontuou e é lanterna da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte nas Brabas no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

TREINO FEMININO - 21.03.2026 - Fotos: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Como comprar ingressos para Corinthians x América-MG

Os ingressos de R$ 30 são para o setor Norte e chegam a R$ 80 no Oeste Inferior Central. Sócios contam com descontos que variam conforme o plano. Para a partida, estarão abertos setores específicos da arena, com acesso pelos portões C, D, G e O. O estacionamento disponível será o E5 para os torcedores que adquirirem a vaga.

continua após a publicidade

DESCONTOS PARA FIEL TORCEDOR

No confronto das Brabas diante do América-MG, pelo Brasileirão Feminino, membros do plano Minha Vida terão descontos de 21% a 50% e os do plano Minha História e Meu Amor terão descontos de 25% a 43%.

VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR

NORTE– R$ 30,00

OESTE INFERIOR CORNER – R$ 60,00

OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 60,00

OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 80,00

ONDE COMPRAR: site https://www.fieltorcedor.com.br

Estarão disponíveis para compra os setores: Norte, Oeste Inferior Corner, Oeste Inferior Lateral e Oeste Inferior Central. Serão abertos apenas os portões: C, D, G e O. Aos que forem utilizar estacionamento, apenas o E5 estará ativo.

INGRESSO CAMAROTE FIELZONE

O Corinthians também terá Camarote FielZone, na Neo Química Arena. Com abertura às 19h e o jogo às 21h, a entrada custa R$ 100 e conta com open bar, open food e atrações como música ao vivo, DJ, videogames e mesas de jogos. O camarote tem acesso limitado até os 20 minutos do primeiro tempo e pode ser adquirido no site do camarotefielzone.