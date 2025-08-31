A iminente saída do atacante Pedro do Zenit, da Rússia, rumo ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, poderia render pouco mais de R$ 66 milhões aos cofres do Corinthians, clube onde o atleta foi formado. Entretanto, uma decisão tomada na gestão Augusto Melo em 2024 frustra os planos da equipe receber quantia milionária na operação. Isso porque o ex-presidente corintiano deposto do cargo negociou os 30% que o alvinegro tinha direito, fato que não foi comunicado pela direção à época.

Havia uma expectativa do Corinthians faturar com a transferência internacional porque mantinha 30% do passe do atleta, o que foi negociado na saída de Pedro ao Zenit em 2023. Na ocasião, a venda foi de 9 milhões de euros, R$ 46,7 milhões na época. Agora, o time russo negocia a saída do brasileiro por 35 milhões de euros, cerca de R$ 222 milhões na cotação atual.

O Corinthians não possui mais nenhuma porcentagem de Pedro e a equipe brasileira deve receber apenas 2,5% da negociação, percentual estabelecido pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que distribui parte dos valores de transferências aos clubes responsáveis pela formação do atleta entre os 12 e 18 anos. Isso representa 875 mil euros, ou R$ 5,5 milhões.

Mas a porcentagem foi negociada pelo Corinthians ainda sob gestão de Augusto Melo. Segundo o portal "ge", parte do valor serviu para quitar uma dívida que o clube paulista tinha com o Zenit pela contratação de Yuri Alberto, realizada em junho de 2022. Isso representa R$ 6,5 milhões. O valor total de quanto o alvinegro faturou com a venda desses 30% ainda não foi divulgado, mas a cifra é abaixo daquilo que a equipe poderia receber com o repasse da transferência de 2025.

O portal ainda afirma que existem outros nomes de jovens formados na base corintiana estão envolvidos nesse contrato de compra de Yuri Alberto. Para assinar com o atacante, o Corinthians envolveu Mantuan, Du Queiroz, Ivan, Robert Renan e o próprio Pedro nesse acordo.

Os percentuais do que foi cedido ao Zenit desses jogadores nessa negociação variou de atleta para atleta. O alvinegro ainda desembolsou 25 milhões de euros por 50% do atacante. O clube paulista estimou que o pacote de jogadores cedidos valia à época 12,5 milhões de euros.

Pedro disputou apenas 22 partidas como profissional e fez um gol. (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Trajetória de Pedro no Corinthians

Nascido em 2006, Pedro sempre foi considerado internamente como uma das maiores promessas do clube alvinegro. O jogador conquistou duas vezes o Campeonato Paulista Sub-17 pelo clube alvinegro, em 2021 e 2023.

O atacante chegou a ser promovido ao time profissional em 2023. Ao todo foram nove partidas e um gol marcado, na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, pelo Brasileirão daquela temporada.