Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (8), às 16h, pela Supercopa Feminina, em uma final que marca o primeiro Derby de Ana Vitória desde o retorno ao Timão. O clássico decisivo acontece poucos dias após as Brabas voltarem de Londres, onde disputaram a Copa das Campeãs, e promete clima de decisão desde o apito inicial.

Em entrevista ao Lance! no desembarque da equipe no Brasil, a meia falou sobre a expectativa para reencontrar o maior rival e disputar um título logo no início da temporada.

— Estou ansiosa, nem sei descrever bem a expectativa. Às vezes a ansiedade é vista de forma negativa, mas, no meu caso, é muita vontade de jogar — afirmou ela.

Palmeiras e Corinthians decidem Supercopa Feminina

O confronto reúne as Brabas, campeãs do Brasileiro Feminino A1, e as Palestrinas, vencedoras da Copa do Brasil Feminina de 2025. O mando de campo ficou com o Palmeiras após sorteio realizado nesta sexta-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Por ter sido sorteado primeiro, o clube alviverde será o mandante e levará a decisão para a Arena Barueri, já que o Allianz Parque passa por manutenção.

Com mando do Palmeiras e torcida única no estádio, definido por sorteio, Ana Vitória tratou de afastar qualquer ideia de favoritismo. Para a jogadora, a final será resolvida exclusivamente dentro de campo.

— Não tem vantagem para nenhum lado. É um jogo decidido nos 90 minutos, que exige foco, concentração e a mesma disposição, raça e entrega do começo ao fim — completou.

